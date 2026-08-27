60 yılda 57 milyondan fazla sattı: Toyota Corolla'ya özel seri geliyor

Toyota Corolla, 60 yıllık geçmişini yeni bir özel seriyle kutluyor. İlk kez 1966 yılında yollara çıkan modelin dünya genelindeki toplam satışı 57 milyonu aştı. Toyota, yıl dönümü kapsamında Corolla Hatchback, Touring Sports ve Sedan için 60. yıl özel sürümlerini hazırladı.

Corolla bugün 12 farklı noktada üretiliyor ve yaklaşık 150 ülke ile bölgede satılıyor. Model, 12 nesil boyunca tasarımından motor seçeneklerine kadar birçok kez değişirken Toyota'nın küresel ürün gamındaki yerini korudu.