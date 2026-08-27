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60 yılda 57 milyondan fazla sattı: Toyota Corolla'ya özel seri geliyor

Toyota Corolla 60. yaşını kutluyor. 57 milyondan fazla satan model için Hatchback, Touring Sports ve Sedan gövde tiplerinde özel sürümler geliyor.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
60 yılda 57 milyondan fazla sattı: Toyota Corolla'ya özel seri geliyor

Toyota Corolla, 60 yıllık geçmişini yeni bir özel seriyle kutluyor. İlk kez 1966 yılında yollara çıkan modelin dünya genelindeki toplam satışı 57 milyonu aştı. Toyota, yıl dönümü kapsamında Corolla Hatchback, Touring Sports ve Sedan için 60. yıl özel sürümlerini hazırladı.

Corolla bugün 12 farklı noktada üretiliyor ve yaklaşık 150 ülke ile bölgede satılıyor. Model, 12 nesil boyunca tasarımından motor seçeneklerine kadar birçok kez değişirken Toyota'nın küresel ürün gamındaki yerini korudu.

1 Corolla'nın Türkiye'deki üretimi 1994'te başladı

Corolla'nın Türkiye'deki üretimi 1994'te başladı

Corolla'nın Avrupa'daki üretim geçmişinde Türkiye de önemli bir yere sahip. Toyota, yedinci nesil Corolla'nın üretimine 1994 yılında Toyota Motor Manufacturing Turkey tesisinde başladı. Şirket, 1998'de İngiltere'deki Toyota Motor Manufacturing UK tesisini de üretim ağına ekledi.

Toyota, Corolla'nın 60. yılı için Hatchback, Touring Sports ve Sedan modellerinde özel versiyonlar hazırladı. Bu araçlarda standart modellerden ayrılan renkler, jantlar, amblemler ve iç mekân detayları bulunuyor.

2 60. yıl sürümüne özel tasarım detayları geliyor

60. yıl sürümüne özel tasarım detayları geliyor

Corolla Hatchback ve Touring Sports'un 60. yıl versiyonlarında Yeni Boreal Mavi metalik gövde rengi ile Gece Gökyüzü Siyahı tavan ve direkler birlikte kullanılıyor. Toyota ayrıca bu modellere 10 kollu 17 inç alaşım jantlar ve siyah krom jant somunları ekliyor.

Ön tamponun alt bölümü ve yan eteklerde mat gümüş detaylar yer alıyor. Koyu renkli sis farı çerçeveleri ile arka bölümdeki yeni süslemeler de tasarımı standart Corolla modellerinden ayırıyor. Touring Sports'ta arka tamponun altında ek bir mat gümüş parça bulunuyor.

 

Toyota, arka kapıların alt kısmına 60. yıl çıkartmaları da ekliyor. Kabinde ise 60. yıl logosunu taşıyan mat gümüş kapı eşikleri ile özel paspaslar kullanılıyor.

 

5 Sedan için farklı bir renk seçildi

Sedan için farklı bir renk seçildi

Corolla Sedan'ın 60. yıl versiyonu Ay Gökyüzü Mavisi gövde rengiyle geliyor. Sedan; 17 inç jantlar, yıl dönümü amblemi, kapı eşikleri ve özel paspaslar gibi birçok ayrıntıyı Hatchback ve Touring Sports modelleriyle paylaşıyor.

 

Sedanın bagaj kapağının alt bölümünde ayrıca mat gümüş renkli bir şerit bulunuyor.

 

Toyota, 60. yıl modellerinde Platin Beyaz İnci ve Kül Gri Metalik renk seçeneklerini de sunacak.

 

8 Teslimatlar ekim sonunda başlayacak

Teslimatlar ekim sonunda başlayacak

Toyota, Corolla 60. yıl özel sürümleri için sipariş almaya başladı. Şirket, ilk araçları ekim ayının sonundan itibaren müşterilere teslim etmeyi planlıyor.

 

Corolla'nın 60 yıllık geçmişinde ulaştığı 57 milyondan fazla satış, modelin otomobil pazarındaki uzun soluklu konumunu gösteriyor. Toyota da bu yıl dönümünü üç farklı gövde tipinde hazırladığı özel seriyle işaretliyor.
Etiketler
otomobil
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