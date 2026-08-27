Bakan Mehmet Şimşek: "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz"

Vergi ve prim borcu bulunan esnafın Hazine destekli kredi imkanından yararlanmasına yönelik yeni bir adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile borcu bulunan esnafa daha düşük sübvansiyon oranları üzerinden kredi kullanma imkanı tanınırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Şimşek, Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmının karşılanacağını kaydederek, esnafın finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını şöyle ifade etti:

"Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.

Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."