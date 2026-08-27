ARA
DOLAR
48,13
0,07%
DOLAR
EURO
56,20
0,18%
EURO
ALTIN
7021,13
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Mehmet Şimşek: "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz"

Vergi ve prim borcu bulunan esnafın Hazine destekli kredilere erişimini kolaylaştıran yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir bölümünün Hazine tarafından karşılandığını belirterek, esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik adımların sürdüğünü açıkladı.

Ekonomist
Ekonomist
Bakan Mehmet Şimşek: "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz"

Vergi ve prim borcu bulunan esnafın Hazine destekli kredi imkanından yararlanmasına yönelik yeni bir adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile borcu bulunan esnafa daha düşük sübvansiyon oranları üzerinden kredi kullanma imkanı tanınırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Şimşek, Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmının karşılanacağını kaydederek, esnafın finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını şöyle ifade etti:

"Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.

Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

İlgili Haberler
Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! İşte detaylar...
Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! İşte detaylar...
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL