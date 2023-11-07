ARA
Bist 100
7841,46
-0,25%
Bist 100
Dolar/TL
28,4642
0,0105%
Dolar/TL
Euro/TL
30,453
-0,091%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,067
-0,3707%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1792,87
0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Araştırma: Ucuz otomobil modellerinin fiyatı enflasyonun 2 katı arttı

Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonunun araştırmasına göre, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticileri, son yıllarda en ucuz modellerinin fiyatlarını enflasyonun yaklaşık 2 kat üzerinde yükseltti.

07 Kasım 2023 | 09:48
0
Araştırma: Ucuz otomobil modellerinin fiyatı enflasyonun 2 katı arttı

Sürdürülebilir taşımacılığı destekleyen Brüksel merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu, otomobil fiyatlarına ilişkin yaptığı araştırmayı yayımladı.

Çalışmada, otomobil üreticilerinin, özellikle küçük modellerin fiyatlarını enflasyonun çok üzerinde artırdığına işaret edildi.

Avrupa'nın en büyük 5 otomobil üreticisinin en ucuz modellerinin fiyatlarını 2019'dan bu yana ortalama yüzde 41 yükselttiğine dikkat çekilen araştırmada, bu dönemde ucuz modellerin fiyatlarının toplam enflasyon oranının neredeyse 2 katı arttığı belirtildi.

Peugeot 208, Seat Ibiza, Renault Twingo fiyatlarının yüzde 37 ile yüzde 56, Mercedes A ve B sınıfı modellerin fiyatlarının da yüzde 38 yükseldiği anımsatılan araştırmada, "Fiyatlar enflasyon seviyelerinin veya ham madde ve diğer bileşen maliyetlerinin çok üzerinde arttı." ifadesi yer aldı.

Araştırmada, otomobil üreticilerinin fiyat artışları nedeniyle geçen yıl 64 milyar euro düzeyinde rekor kar elde ettiği, buna rağmen Euro 7 emisyon standartları çerçevesinde araç başına 200 euroya mal olacak önlemleri pahalı bulduğu ve bununla mücadele ettiği kaydedildi.

İlgili Haberler
1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL
1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL
0
  • ALTIN GRAM - TL 1792,87 0,5%
  • ALTIN ONS 1959,16 0,48%
  • BIST 100 7841,46 -0,25%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,4642 0,0105%
  • EURO/TURK LIRASI 30,453 -0,091%
  • EURO/USD 1,067 -0,3707%
  • INGILIZ STERLINI 1,22272 -0,50087%
  • JAPON YENI 151,316 0,212%
  • KANADA DOLARI 1,38013 0,03697%
  • RUS RUBLESI 92,175 0,3538%
Günün En Çok Okunanları
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Bir uzmana göre Bill Gates'in bu başarı sırrı herkesin işine yarayabilir
Bir uzmana göre Bill Gates'in bu başarı sırrı herkesin işine yarayabilir
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
Apple, iPhone'da güncelleme çalışmalarını erteledi
Apple, iPhone'da güncelleme çalışmalarını erteledi
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
GERİ
İLERİ
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Bir uzmana göre Bill Gates'in bu başarı sırrı herkesin işine yarayabilir
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Bir uzmana göre Bill Gates'in bu başarı sırrı herkesin işine yarayabilir
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
Apple, iPhone'da güncelleme çalışmalarını erteledi
Bir uzmana göre Bill Gates'in bu başarı sırrı herkesin işine yarayabilir
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
Apple, iPhone'da güncelleme çalışmalarını erteledi
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL