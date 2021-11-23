İkinci el araç piyasasında yaşanan spekülasyonların engellenmesi için kara liste dönemine geçiliyor. Otomotiv bayileri yeni yöntemle ikinci el araç piyasasında spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor. İşte galeride kara liste döneminin detayları…

Çip krizi otomobil sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Süreç içinde lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları araçları ikinci elde daha yüksek fiyata satanlar türedi. Yaşanan durumun ardından ikinci el piyasasını yükselten al-satçılara karşı otomotiv firmaları harekete geçti. SHOW Haber’den Ulaş Can Yakupoğlu’nun haberine göre; bu şekilde al sat işi yaparak piyasada fiyatları yükseltenler artık kara listeye alınacak. Bu sayede otomotiv firmaları ikinci el araç satışında spekülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bayiden satın alınan aracın birkaç gün sonra internet üzerinden daha fazla fiyata satılıyor. Tartışma yaratan fiyatlara karşı geliştirilen kara liste yöntemiyle bir alıcı peş peşe otomobil alamayacak. Peş peşe araç alınması halinde ise otomotiv firması fiyatları artıracak.