Çin Binek Otomobil Birliğinden (CPCA) yapılan açıklamaya göre, ülkenin ihraç ettiği yeni otomobil sayısı 2023'te 3,83 milyona ulaşırken, Japonya'nın 11 ayındaki 3,5 milyonluk dış satımının üzerine çıktı.

Japonya'nın yılın tamamını kapsayan dış satım verileri henüz açıklanmasa da Çin'in bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki ülkeyi geride bırakarak liderliğe yükseleceği tahmin ediliyor.

Birlik, Çin'in, binek otomobiller dışındaki motorlu ve elektrikli taşıtların da dahil edildiği otomotiv ihracatının 5,26 milyon birim olacağını öngörüyor.

Ülke, böylece Japonya'nın 4,3 milyon birim olacağı tahmin edilen dış satımını geride bırakarak bu alanda lider konuma ulaşmış olacak.

Sektör analistleri, Çin'in elektrikli araç ihracatındaki hızlı yükselişin yanı sıra Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya bulunan Rusya'ya benzinli araç satışlarındaki artışın, Çin'in liderliğe yükselmesinde etkili olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Çin'de otomotiv sektöründeki üretim, satış ve ihracat rakamlarına ilişkin daha geniş tablo sunan Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) yıl sonu raporu yarın açıklanacak.