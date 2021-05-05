DS Automobiles, mayıs ayına özel kampanyası kapsamını duyurdu.

DS Automobiles Türkiye’den yapılan açıklamaya göre 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Premium SUV segmentindeki DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Açıklamaya göre DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback E-Tense 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneğiyle hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor.

DS 7 Crossback ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.