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EGOD Başkanı'ndan ikinci el otomobil değerlendirmesi: Fiyatlar yükselir mi?

EGOD Başkanı Mehmet Torun, yaklaşık iki yıldır yukarı doğru bir ivme izleyen ikinci el otomobil pazarının yerel seçimlere kadar durağan konumunu koruyacağını ve ardından yeniden yükseleceğini ifade etti.

24 Ekim 2023 | 10:31
Son Güncellenme: 24 Ekim 2023 | 10:36
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EGOD Başkanı'ndan ikinci el otomobil değerlendirmesi: Fiyatlar yükselir mi?

Son yıllarda oldukça hareketli bir dönem yaşayan ikinci el otomotiv pazarında yukarı doğru yaşanan ivmenin kısa bir süreliğine durağanlaşması bekleniyor. Yerel seçimlere kadar sektörün durağan konumunu koruyacağını ifade eden Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, fiyatların yerel seçimlerden sonra yeniden yükselişe geçeceğini söyledi.

Baskılanan dolar ve euro kurlarının seçimlerin ardından 40-45 TL bandına oturacağı tahmininde bulunan Torun, fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini söyledi. 

Dünya Gazetesi'ne konuşan Torun, otomobil kredi faizlerinin çok yüksek olmasının yanı sıra krediye ulaşımın zorlaşmasının otomobile olan talebi olumsuz etkilediğini ifade ederek, seçimlerden önce yapılacak bir ÖTV düzenlemesi ile sektörün yeniden canlanabileceğinin altını çizdi.

Fiyatların aşağı yönlü hareketine rağmen otomobillerin alıcı bulamadığına da değinen Torun, şunları söyledi: “Ne yazık ki şu an satış da yok talep de yok. Özellikle lüks segmentte satışlar neredeyse durmuş durumda.” 

Yakıt fiyatlarının da sektörü olumsuz etkilediğini belirten Torun, “Kısa vadede görünen o ki döviz kurlarında bir gerileme olmayacak. Bu da araç fiyatlarında ucuzlamanın olmayacağı, buna bağlı olarak talebin de düşük kalacağı anlamına geliyor” diye konuştu. 

Otomobile ulaşmanın gittikçe zorlaştığı bir dönemde 2023 yılının 9 ayında sıfır otomobil satışında rekor seviyeye ulaşılmasının tezat oluşturduğuna da dikkat çeken Torun, insanların ellerindeki gayrimenkul fiyatlarının artması ve borsa gibi finansal araçlarda birikimlerinin yükselmesinin otomobil satışlarına olumlu yansıdığını vurguladı.

 

 

 

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