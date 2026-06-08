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Elektrikli araçların gerçek menzilleri: 24 elektrikli otomobil yarıştı

Norveç Otomobil Federasyonu (NAF), 2026 yazında 24 yeni elektrikli otomobili bataryaları tamamen bitene kadar test etti. İşte BMW, XPeng ve Toyota gibi modellerin kâğıt üstündeki menzilleri ile gerçek yol performansları.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
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Elektrikli araçların gerçek menzilleri: 24 elektrikli otomobil yarıştı

Yeni nesil elektrikli otomobillerin broşürlerine baktığınızda hepsi çok uzun menziller sunuyor. Ancak kâğıt üstündeki bu rakamlar gerçek hayatta her zaman karşılığını bulmuyor. Norveç Otomobil Federasyonu (NAF) ve yayın organı Motor dergisi, bu durumu netleştirmek için geleneksel "El Prix" menzil testini yeniden yaptı. Ekipler, 24 yeni elektrikli otomobil modelini resmi verilerine ne kadar yaklaştığını görmek için zorlu bir teste tabi tuttu.

İdeal hava koşulları elektrikli araçlara yaradı

Test ekibi, araçları elektrikli motorlar için en ideal hava koşullarında sürdü. Norveç yazında yapılan test boyunca yollar kuruydu ve hava sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında değişti.

Yeni BMW iX3 50 xDrive, tek bir şarjla tam 781 kilometre yol kat ederek testin öne çıkan modeli oldu. Araç, resmi WLTP verisini yüzde 1,5 oranında aşmayı başardı. Yeni iX3, eski modeline kıyasla çok daha yüksek bir menzil sundu. Ancak NAF, 2021 yılında test ettikleri eski nesil iX3'ün, resmi verisini yüzde 23,5 aşarak hâlâ bu alandaki rekoru elinde tuttuğunu hatırlatıyor.

Menzil konusunda tüm zamanların en yüksek rekoru ise 2025 yazında 832 kilometre yol giden Lucid Air modeline ait. Üretici bu yıl teste SUV modeli Lucid Gravity ile katıldı. Bu araç, bataryası tamamen bitmeden önce 720 kilometre yol gitti ve resmi verisinin yüzde 3,7 gerisinde kaldı.

1 Çinli minivan ezber bozdu

Çinli minivan ezber bozdu

Testin en uzun menzilini BMW yakaladı ancak en şaşırtıcı sonucu XPeng X9 aldı. Çinli minivan model, 580 kilometrelik resmi verisini yüzde 11,4 aşarak gerçek dünyada 646 kilometre yol gitmeyi başardı.

Madalyonun diğer yüzünde ise bir başka Çinli model olan MG IM6 sedan yer aldı. Bu araç resmi verisinin yüzde 11,7 gerisinde kalarak sadece 446 kilometre gidebildi. NAF yetkilileri, markanın diğer modeli olan MG S6 resmi verisini yüzde 3,4 aşarken, IM6'nın bu kadar düşük performans göstermesine şaşırdıklarını belirtti.

Geriye kalan elektrikli otomobillerin büyük kısmı, kuru yolların ve güzel havanın etkisiyle resmi verilerinin yüzde 5,7 altı ile yüzde 5,4 üstü arasındaki yakın bir bantta kaldı.

Batarya yüzde sıfır gösterdiğinde ne oluyor?

Yenilenen Toyota bZ4X, testte ilginç bir sonuca imza attı. Araç, 506 kilometrelik resmi menzil verisini gerçek yolda da birebir yakaladı. Ancak testi yapan sürücü, araç ekranında bataryanın yüzde 0 gösterdiği andan sonra bile otomobilin durmadan önce 18 kilometre daha yol gittiğini aktardı. Test ekibinin bu araçları tamamen durup bataryaları sıfırlanana kadar sınırlarında sürdüğünü ekleyelim.

Aşağıdaki listede, 2026 yazında yapılan teste katılan 24 elektrikli aracın resmi verilerini ve gerçek dünyada kat ettikleri menzilleri görebilirsiniz.

2 Test Sonuçları (En Uzun Menzilden En Kısaya)

Test Sonuçları (En Uzun Menzilden En Kısaya)

BMW iX3:

Resmi: 770 km / Gerçek: 781 km (+%1.5)

3 Lucid Gravity:

Lucid Gravity:

Resmi: 748 km / Gerçek: 720 km (-%3.7)

4 Mercedes-Benz CLA:

Mercedes-Benz CLA:

Resmi: 708 km / Gerçek: 675 km (-%4.7)

5 Mercedes-Benz GLC 400:

Mercedes-Benz GLC 400:

Resmi: 643 km / Gerçek: 665 km (+%3.4)

6 Xpeng X9:

Xpeng X9:

Resmi: 580 km / Gerçek: 646 km (+%11.4)

7 Polestar 3:

Polestar 3:

Resmi: 625 km / Gerçek: 601 km (-%3.8)

8 Mercedes-Benz GLB 350:

Mercedes-Benz GLB 350:

Resmi: 563 km / Gerçek: 593 km (+%5.3)

9 Toyota C-HR+:

Toyota C-HR+:

Resmi: 607 km / Gerçek: 587 km (-%3.4)

10 Kia EV4:

Kia EV4:

Resmi: 594 km / Gerçek: 575 km (-%3.3)

11 Hyundai Ioniq 9:

Hyundai Ioniq 9:

Resmi: 600 km / Gerçek: 566 km (-%5.7)

12 Smart #5:

Smart #5:

Resmi: 540 km / Gerçek: 556 km (+%3)

13 Kia EV5:

Kia EV5:

Resmi: 520 km / Gerçek: 509 km (-%2.1)

14 Toyota bZ4X:

Toyota bZ4X:

Resmi: 506 km / Gerçek: 506 km (%0 sapma)

15 MG S6:

MG S6:

Resmi: 485 km / Gerçek: 502 km (+%3.4)

16 Citroen E-C5 Aircross:

Citroen E-C5 Aircross:

Resmi: 513 km / Gerçek: 500 km (-%2.5)

17 Mazda 6e:

Mazda 6e:

Resmi: 479 km / Gerçek: 485 km (+%1.2)

18 BYD Atto EVO:

BYD Atto EVO:

Resmi: 470 km / Gerçek: 460 km (-%2.1)

19 MG IM6:

MG IM6:

Resmi: 505 km / Gerçek: 446 km (-%11.7)

20 Changan Deepal S05:

Changan Deepal S05:

Resmi: 445 km / Gerçek: 431 km (-%3.1)

21 Kia PV5:

Kia PV5:

Resmi: 412 km / Gerçek: 420 km (+%1.8)

22 Hyundai Inster:

Hyundai Inster:

Resmi: 360 km / Gerçek: 373 km (+%3.5)

23 KGM Musso:

KGM Musso:

Resmi: 379 km / Gerçek: 369 km (-%2.6)

24 Dongfeng Vigo:

Dongfeng Vigo:

Resmi: 340 km / Gerçek: 348 km (+%2.3)

25 Kia EV2:

Kia EV2:

Resmi: 308 km / Gerçek: 325 km (+%5.4)
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