Elektrikli araçların gerçek menzilleri: 24 elektrikli otomobil yarıştı

Yeni nesil elektrikli otomobillerin broşürlerine baktığınızda hepsi çok uzun menziller sunuyor. Ancak kâğıt üstündeki bu rakamlar gerçek hayatta her zaman karşılığını bulmuyor. Norveç Otomobil Federasyonu (NAF) ve yayın organı Motor dergisi, bu durumu netleştirmek için geleneksel "El Prix" menzil testini yeniden yaptı. Ekipler, 24 yeni elektrikli otomobil modelini resmi verilerine ne kadar yaklaştığını görmek için zorlu bir teste tabi tuttu.
İdeal hava koşulları elektrikli araçlara yaradı
Test ekibi, araçları elektrikli motorlar için en ideal hava koşullarında sürdü. Norveç yazında yapılan test boyunca yollar kuruydu ve hava sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında değişti.
Yeni BMW iX3 50 xDrive, tek bir şarjla tam 781 kilometre yol kat ederek testin öne çıkan modeli oldu. Araç, resmi WLTP verisini yüzde 1,5 oranında aşmayı başardı. Yeni iX3, eski modeline kıyasla çok daha yüksek bir menzil sundu. Ancak NAF, 2021 yılında test ettikleri eski nesil iX3'ün, resmi verisini yüzde 23,5 aşarak hâlâ bu alandaki rekoru elinde tuttuğunu hatırlatıyor.
Menzil konusunda tüm zamanların en yüksek rekoru ise 2025 yazında 832 kilometre yol giden Lucid Air modeline ait. Üretici bu yıl teste SUV modeli Lucid Gravity ile katıldı. Bu araç, bataryası tamamen bitmeden önce 720 kilometre yol gitti ve resmi verisinin yüzde 3,7 gerisinde kaldı.
1 Çinli minivan ezber bozdu
Testin en uzun menzilini BMW yakaladı ancak en şaşırtıcı sonucu XPeng X9 aldı. Çinli minivan model, 580 kilometrelik resmi verisini yüzde 11,4 aşarak gerçek dünyada 646 kilometre yol gitmeyi başardı.
Madalyonun diğer yüzünde ise bir başka Çinli model olan MG IM6 sedan yer aldı. Bu araç resmi verisinin yüzde 11,7 gerisinde kalarak sadece 446 kilometre gidebildi. NAF yetkilileri, markanın diğer modeli olan MG S6 resmi verisini yüzde 3,4 aşarken, IM6'nın bu kadar düşük performans göstermesine şaşırdıklarını belirtti.
Geriye kalan elektrikli otomobillerin büyük kısmı, kuru yolların ve güzel havanın etkisiyle resmi verilerinin yüzde 5,7 altı ile yüzde 5,4 üstü arasındaki yakın bir bantta kaldı.
Batarya yüzde sıfır gösterdiğinde ne oluyor?
Yenilenen Toyota bZ4X, testte ilginç bir sonuca imza attı. Araç, 506 kilometrelik resmi menzil verisini gerçek yolda da birebir yakaladı. Ancak testi yapan sürücü, araç ekranında bataryanın yüzde 0 gösterdiği andan sonra bile otomobilin durmadan önce 18 kilometre daha yol gittiğini aktardı. Test ekibinin bu araçları tamamen durup bataryaları sıfırlanana kadar sınırlarında sürdüğünü ekleyelim.
Aşağıdaki listede, 2026 yazında yapılan teste katılan 24 elektrikli aracın resmi verilerini ve gerçek dünyada kat ettikleri menzilleri görebilirsiniz.