Elektrikli araçların gerçek menzilleri: 24 elektrikli otomobil yarıştı

Yeni nesil elektrikli otomobillerin broşürlerine baktığınızda hepsi çok uzun menziller sunuyor. Ancak kâğıt üstündeki bu rakamlar gerçek hayatta her zaman karşılığını bulmuyor. Norveç Otomobil Federasyonu (NAF) ve yayın organı Motor dergisi, bu durumu netleştirmek için geleneksel "El Prix" menzil testini yeniden yaptı. Ekipler, 24 yeni elektrikli otomobil modelini resmi verilerine ne kadar yaklaştığını görmek için zorlu bir teste tabi tuttu.

İdeal hava koşulları elektrikli araçlara yaradı

Test ekibi, araçları elektrikli motorlar için en ideal hava koşullarında sürdü. Norveç yazında yapılan test boyunca yollar kuruydu ve hava sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında değişti.

Yeni BMW iX3 50 xDrive, tek bir şarjla tam 781 kilometre yol kat ederek testin öne çıkan modeli oldu. Araç, resmi WLTP verisini yüzde 1,5 oranında aşmayı başardı. Yeni iX3, eski modeline kıyasla çok daha yüksek bir menzil sundu. Ancak NAF, 2021 yılında test ettikleri eski nesil iX3'ün, resmi verisini yüzde 23,5 aşarak hâlâ bu alandaki rekoru elinde tuttuğunu hatırlatıyor.

Menzil konusunda tüm zamanların en yüksek rekoru ise 2025 yazında 832 kilometre yol giden Lucid Air modeline ait. Üretici bu yıl teste SUV modeli Lucid Gravity ile katıldı. Bu araç, bataryası tamamen bitmeden önce 720 kilometre yol gitti ve resmi verisinin yüzde 3,7 gerisinde kaldı.