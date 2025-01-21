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En çok onlar tercih edildi: 2024'ün en çok satan 20 SUV modeli

21 Ocak 2025 | 15:13
En çok onlar tercih edildi: 2024'ün en çok satan 20 SUV modeli

2024 yılında satılan sıfır otomobiller arasında gövde tiplerine göre yapılan değerlendirmede, yüzde 56,8’lik pazar payıyla SUV modeller ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 Ocak-Aralık döneminde Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşarak tüm zamanların yıllık satış rekorunu kırdı.

Otomobil satışları, 2024 yılında önceki seneye göre yüzde 1,3 oranında artarak 980 bin 341 adet oldu. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, yüzde 56,8 pay ve 556 bin 548 satışla SUV otomobiller en çok tercih edilen gövde tipi olarak öne çıktı.

SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 248 bin 902 satışla sedan, yüzde 16,8 pay ve 164 bin 443 adetle hatchback otomobiller takip etti.

AA muhabirinin ODMD verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu dönemde SUV otomobiller arasında satılan 85 bin 579 adetle yüzde 15’lik payı yerli üretim otomobiller oluşturdu.

Motor tipine göre, SUV otomobillerin 319 bin 956'sı benzin motorlu, 111 bin 123'ü hibrit motorlu, 86 bin 365'i elektrikli ve 39 bin 104'ü dizel motorlu tercih edildi.

Geçen yıl, Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinde 30 bin 93 adetlik satışla ilk sırada Togg T10X yer aldı. Onu, 25 bin 526 adetle Fiat Egea Cross, 20 bin 933 adetle Renault Duster, 19 bin 132 adetle Nissan Qashqai ve 18 bin 612 adetle Peugeot 2008 takip etti.

Türkiye genelinde 2024 yılında en çok satılan ilk 20 SUV model şu şekilde sıralandı:

MarkaModelToplam
TOGGT10X30.093
FIATEgea Cross25.526
RENAULT-DaciaDuster20.933
NISSANQashqai19.132
PEUGEOT200818.612
HYUNDAIBayon17.581
CHERYTiggo 8 Pro16.083
CHERYTiggo 7 Pro15.447
DACIASandero15.174
VOLKSWAGENTaigo14.115
CHERYOmoda 512.900
VOLKSWAGENTiguan12.792
PEUGEOT40811.986
TESLAModel Y11.534
VOLKSWAGENT-ROC10.848
MGHS10.452
OPELMokka10.352
TOYOTAC-HR10.322
OPELGrandland9.410
SKODAKamiq9.280

 


 

 

 

 

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