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İkinci el otomobilde fiyatlar nasıl? Aralık rakamları...

sahibinden.com'un yayınladığı aralık ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre Aralık 2024'te otomobile talep düşerken, reel fiyatlar azalmaya devam etti.

20 Ocak 2025 | 16:47
İkinci el otomobilde fiyatlar nasıl? Aralık rakamları...

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı aralık ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com'daki ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden raporun aralık sayısı yayımlandı.

Rapora göre, Aralık 2024'te otomobile talep düşerken, reel fiyatlar azalmaya devam etti. Otomobil talep endeksi, Kasım 2024'e kıyasla yüzde 1,7 düşük olmasına rağmen geçen aya kıyasla yüzde 17,5 yükseldi.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, geçen aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 21,7 oldu. Bu artış, ilan ile satılan otomobil sayısının azalması sonucu meydana geldi.

Otomobil piyasasındaki diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan, satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı", geçen aya kıyasla 0,3 gün uzayarak 20,2 gün oldu.

Enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyatı ise 18 aydır düşüşünü sürdürüyor. Reel fiyat endeksi, kasıma kıyasla yüzde 0,1 azalarak 154,8 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişim de negatif görünümüne devam etti. Mayıs 2023'te yüzde 47,9 oranına ulaşan değişim oranı, takip eden aylarda sürekli azalarak Haziran 2024'te yüzde -41,4'e geriledi. Bu tarihten sonra reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak Aralık 2024'te yüzde -26,9 oldu.

Ortalama otomobil fiyatları, önceki aya kıyasla bir miktar yükseldi. Kasım 2024'te 899 bin 940 lira olan ortalama otomobil fiyatı, Aralık 2024'te 908 bin 588 liraya çıktı. Ortalama otomobil fiyatı, bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 5,6 arttı. AA

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