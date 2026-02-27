ARA
Ford'dan dev geri çağırma: 4,3 milyon araç yazılım hatası nedeniyle servise çağrılıyor

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor'un "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hata nedeniyle toplam 4 milyon 380 bin 609 aracını geri çağırdığı bildirildi.


ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçlarını kapsadığı kaydedildi.

Geri çağırmanın araçlardaki "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bilgisi verilen açıklamada, hata nedeniyle "entegre römork modülünün" araçla iletişimini kaybedebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun hem yüksek hem de düşük donanımlı modellerde römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmaması, ayrıca yüksek donanımlı modellerde römork fren fonksiyonunun kaybına yol açabileceği, bunun sürüş güvenliğini tehlikeye atarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 4 milyon 380 bin 609 olduğu bildirilen açıklamada, Ford'un bu sorunu bir yazılım güncellemesi ile ücretsiz olarak gidereceği belirtildi.

