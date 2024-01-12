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Ford Otosan ve Türk Traktör'de sendika grev kararı aldı

Ford Otosan, Türk Metal Sendikası'nın grev kararı aldığını bildirdi.

12 Ocak 2024 | 09:35
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Ford Otosan ve Türk Traktör'de sendika grev kararı aldı

Ford Otosan’dan KAP’a yapılan açıklamada Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde sendika tarafından grev kararı alındığı bildirildi.

Ford açıklamasında grev kararı uygulama tarihinin sonradan belirleneceği bildirildi.

Benzer açıklamayı Türk Traktör de yaptı.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu pazarlık sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal sendikası grev kararı aldı. Pazarlık yaklaşık 150 bin metal işçisi için yapılıyor.

MESS, uyuşmazlık tutulmasının ardından 29 Aralık 2023 günü yapılan 6. oturumda teklifini yüzde 50’ye, 5 Ocak 2024 günü yapılan 7. oturumda ise yüzde 60’a çıkarmıştı. Ancak bu teklifler de Türk Metal tarafından kabul edilmemişti.

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