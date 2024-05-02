Auto Show'un haberine göre Geely standında dünya prömiyeri yapılan Starship konseptinin örtüsü özel bir teknikle açıldı. Bu tür fütüristik tasarımların açıklanmasında kullanılmak üzere geliştirilen bir makine, aracın üzerindeki örtüyü saliseler içerisinde açtı. Bu makine, aracın arkasında duran bir sandığın içerisine gizlenmiş ve örtü açıldıktan sonra 2 görevli tarafından sahneden uzaklaştırılıyor. Aracın örtüsü, Geely Auto CEO’su Gan Jiayue’nin açılış konuşması esnasında açıldı. Jiayue, Starship konsepti üzerinde sergiledikleri akıllı teknolojilerin, zaman içerisinde tüm Yine serisindeki yeni enerjili modellerine yansıtacaklarını ve yapay zekada yeni bir çağı başlatacaklarını vurguluyor. Akıllı enerji çözümlerinin kullanıldığı Starship, 2.000 km’ye varan elektrikli menzil vaat ediyor.