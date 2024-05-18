Honda gelecek hedeflerini açıkladı: 2030'dan itibaren...

Elektrikli araç trendini uzun vadeli bir yaklaşımla ele alan şirket, yatırımlarını üç ana başlıkta gerçekleştirecek. Bu başlıklar 'Sadece Honda'nın kendi markası altında sunacağı elektrikli araçların tanıtımı', 'Batarya odaklı kapsamlı bir elektrikli araç değer zincirinin oluşturulması' ve 'Elektrikli araç üretim teknolojilerinin ve tesislerinin geliştirilmesi' olarak belirlendi.

Plan kapsamında yeni nesil fabrika sistemi ve yeni araç tasarımına 6 trilyon yen, yazılım AR-GE'sine 2 trilyon yen ve batarya üretimine 2 trilyon yen yatırım yapılması hedefleniyor. Şirket, bu yatırımlarla birlikte batarya maliyetini yüzde 20, elektrikli araçların üretim maliyetini de yüzde 35 düşürmeyi planladığını açıkladı.

2030'DAN İTİBAREN...

2030'dan itibaren elektrikli araç (EV) ve yakıt hücreli elektrikli araç (FCEV) ürün gamının küresel otomobil satışlarının yüzde 40'ını oluşturmasını öngören Honda, bu süre içerisinde 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

2040'A KADAR.

Ayrıca şirketin EV ve FCEV çözümlerinin 2040'a kadar küresel araç satışlarının yüzde 100'ünü oluşturması yönündeki elektrikliye geçiş hedefi de değişmedi.

2030'DA KADAR 7 MODEL