ARA
Bist 100
8065,5
2,15%
Bist 100
Dolar/TL
30,0961
0,3298%
Dolar/TL
Euro/TL
33,0572
0,0729%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0984
0,1121%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1993,41
1,93%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları Tesla'nın üretimini vurdu!

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıların tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle Berlin'deki fabrikasında üretimi iki hafta süreyle durdurma kararı aldığını bildirdi.

12 Ocak 2024 | 14:18
0
Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları Tesla'nın üretimini vurdu!

Tesla'dan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki silahlı çatışmaların ve buna bağlı olarak Ümit Burnu üzerinden Avrupa ve Asya arasındaki nakliye rotalarındaki kaymaların tedarik zincirine yansıdığı, bunun da gecikmeler nedeniyle Almanya'daki üretimi etkilediği belirtildi.

Uzayan nakliye sürelerinin tedarik zincirlerinde boşluk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Eksik bileşenler nedeniyle Berlin-Brandenburg'daki Gigafactory'de araç üretimini 29 Ocak-11 Şubat tarihlerinde birkaç bölge dışında askıya almak zorunda kalıyoruz. Üretim 12 Şubat'tan itibaren tam olarak devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Kızıldeniz'deki saldırılar

Yemen'deki Husiler, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılar düzenlemesinden sonra Hamas'a destek verdiğini duyurmuş, Kızıldeniz'deki ticari gemilere insansız hava araçları ve füzelerle çok sayıda saldırıda bulunmuştu. Bunun sonucunda ticari gemiler rotalarını değiştirip Kızıldeniz yerine taşımanın daha uzun sürdüğü Süveyş Kanalı'nı kullanmaya başlamıştı.

ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere ait hedefleri vururken, Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da saldırıya destek verdiğini bildirmişti.

ABD medyasındaki haberlerde, ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığı belirtilmişti.

Husilerin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Husi saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasında en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri de tehlikeye atıyor.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1993,41 1,93%
  • ALTIN ONS 2060,08 1,6%
  • BIST 100 8065,5 2,15%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,0961 0,3298%
  • EURO/TURK LIRASI 33,0572 0,0729%
  • EURO/USD 1,0984 0,1121%
  • INGILIZ STERLINI 1,2779 0,14969%
  • JAPON YENI 144,391 -0,697%
  • KANADA DOLARI 1,33451 -0,39446%
  • RUS RUBLESI 89,9 -1,1001%
Günün En Çok Okunanları
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı... Listede Türkiye'den de bir lezzet var
Erdemir ve İsdemir 'Net Sıfır Yol Haritası'nı açıkladı
Erdemir ve İsdemir 'Net Sıfır Yol Haritası'nı açıkladı
Dolar, 30 TL'yi aştı
Dolar, 30 TL'yi aştı
Yabancı yatırımcı 300 milyon dolarlık hisse sattı
Yabancı yatırımcı 300 milyon dolarlık hisse sattı
Tüpraş: Rafinerimize 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişim kesildi
Tüpraş: Rafinerimize 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişim kesildi
Kimya devinin mirasçısından çok konuşulacak karar: 25 milyon euro nasıl dağıtılacak?
Kimya devinin mirasçısından çok konuşulacak karar: 25 milyon euro nasıl dağıtılacak?
Ford Otosan ve Türk Traktör'de sendika grev kararı aldı
Ford Otosan ve Türk Traktör'de sendika grev kararı aldı
15 tatil ne zaman başalayacak? 2024 yarıyıl tatili tarihleri
GERİ
İLERİ
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı... Listede Türkiye'den de bir lezzet var
Erdemir ve İsdemir 'Net Sıfır Yol Haritası'nı açıkladı
Dolar, 30 TL'yi aştı
Yabancı yatırımcı 300 milyon dolarlık hisse sattı
Tüpraş: Rafinerimize 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişim kesildi
Erdemir ve İsdemir 'Net Sıfır Yol Haritası'nı açıkladı
Dolar, 30 TL'yi aştı
Yabancı yatırımcı 300 milyon dolarlık hisse sattı
Tüpraş: Rafinerimize 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişim kesildi
Kimya devinin mirasçısından çok konuşulacak karar: 25 milyon euro nasıl dağıtılacak?
Dolar, 30 TL'yi aştı
Yabancı yatırımcı 300 milyon dolarlık hisse sattı
Tüpraş: Rafinerimize 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişim kesildi
Kimya devinin mirasçısından çok konuşulacak karar: 25 milyon euro nasıl dağıtılacak?
Ford Otosan ve Türk Traktör'de sendika grev kararı aldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL