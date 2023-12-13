İkinci el araç satışında yeni düzenleme: Motosikletler de eklendi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabiliyor.

Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını tesis etmek üzere birçok düzenlemenin yürürlüğe konduğu ve bu kapsamda ülke genelinde denetim faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.

Söz konusu çalışmalar neticesi olarak otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelendiğine, vatandaşların sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığına dikkat çekilen açıklamada, "Son dönemde motosiklet piyasasında spekülatif fiyat artışlarının olduğu şikayetlerine yönelik olarak ticaret il müdürlüklerimiz ve Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yoğun denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle motosiklet ticaretiyle iştigal eden 4 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, taşıtların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yasaklayan düzenlemeye aykırı davranan motosiklet ticaretiyle iştigal eden 34 işletmeye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.