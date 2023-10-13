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İkinci el oto pazarında fiyatlar geriledi, satışlar arttı

Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, eylül ayında ağustosa göre yaklaşık yüzde 12 artarak 141 bin 508 oldu, araç fiyatları yüzde 2,59 geriledi.

13 Ekim 2023 | 12:09
Son Güncellenme: 13 Ekim 2023 | 12:37
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İkinci el oto pazarında fiyatlar geriledi, satışlar arttı

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında eylülde bir önceki aya kıyasla 17 bin 829 adet, Eylül 2022'ye göre de 36 bin 207 adet daha fazla kurumsal ilan yayınlandı.

Eylül ayında yayınlanan 378 bin 274 kurumsal ilandaki araçların yüzde 37'sinin (141 bin 508 adet) satışı yapıldı. Satışlar ağustos ayına göre yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4 arttı. Yılın ocak-eylül döneminde ise 2022'nin aynı döneme göre satış sayısında yüzde 12 artış gerçekleşti.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 32 markanın 253 modeline ait 135 bin 803 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, eylülde bu pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2,59 geriledi.

800 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay en yüksek pay 85 bin 17 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu.

Dizel otomobilleri, 49 bin 152 satışla benzinli ve 3 bin 400 satışla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobil satış sayısı 3 bin 139, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 800 oldu. Eylül 2022'de 525 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Böylece ikinci el elektrikli otomobil satışlarında geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 52,38 artış kaydedildi.

Geçen ay satılan binek araçların yüzde 39,1'ini C segmenti araçlar oluşturdu. Eylül 2022'ye göre F ve S segment araçların satışlarının toplam binek araç satışı içindeki payı arttı. Eylül ayında ağustosa göre ise A, D ve E segmentlerinin satış payında artış oldu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. 

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