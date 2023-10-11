Apple CEO’su Tim Cook’un günlük rutini: Güne 3:45’te başlıyor

Dünyanın en değerli şirketini yönetmek, güne çok erken başlamak gibi birçok farklı rutin gerektiriyor. Apple CEO'su Tim Cook, şafaktan önce uyanıyor ve spor salonuna gitmeden önce müşterilerden gelen yüzlerce geri bildirim e-postasını okuyarak işe başlıyor. Ofise girdikten sonra uzun saatler çalışıyor ve herkesin bildiği gibi uzun toplantıları yönetiyor. Cook, aslında özel hayatından bahsetmekten kaçınan birisi ancak yıllar içinde verdiği farklı röportajlarda günlük programına dair kısa bilgiler paylaştı.

Sabah 3:45’te güne başlıyor

62 yaşındaki Cook, güne 3:45 gibi çok erken bir saatte başlıyor. Dünyaca ünlü teknoloji şirketinin CEO’su, erken saatte kalkınca zamanını kendi istediği ve uygun gördüğü şekilde geçirme özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi. Cook, 2021'de The Australian Financial Review'a, "Sabahı, akşam ve gün içerisine göre daha iyi kontrol edebiliyorum. Gün boyunca öyle şeyler oluyor ki sizi rotanızdan saptırıyor. Ama, sabah senindir. Yoksa sabahın erken saatleri senindir mi demeliyim?" diye konuştu.

İlk işi maillerini okumak

Cook, 2014 yılında ABC News'a günde 700 veya 800 e-posta aldığını ve müşteri geri bildirimleri de dahil olmak üzere bunların çoğunu okuduğunu söyledi. Ünlü CEO, Australian Financial Review'a "Hepsini okuyamıyorum, hayır. Bunu yaptığımı kabul edemem. Ama olağanüstü sayıda e-posta okudum. Böylece, müşterilerin ne hissettiği, ne düşündüğü ve ne yaptığından haberdar oluyorum" dedi.

Çalışanlar da Cook'un sabah erken saatlerde gönderdiği e-postalarla karşılaştıklarını anlatıyorlar. 2014 yılında Insider'a konuşan bir kaynak, "Tim çok erken uyanıyor ve güneş doğmadan yanıt vermenizi bekleyebilecek kapasitede" ifadelerini kullandı.

Sabah 5'te spor

Wall Street Journal, 2014 yılında Cook'un Apple kampüsünde antrenman yapmadığını, bunun yerine çalışanlarıyla karşılaşma olasılığının daha düşük olduğu bir spor salonunu tercih ettiğini yazdı. Cook, 2018'de Axios'a "Sabah 5’te spor salonuna gidiyorum ve bir saat egzersiz yapıyorum çünkü bu, beni stresten uzak tutuyor" dedi.

Time'ın 2012 tarihli bir haberine göre Cook, ofise gitmeden önce kafede otururken daha fazla e-posta okuyor. Kendisinin düzenli olarak kahvaltı yapıp yapmadığı belli değil ancak 2017'de New York Times köşe yazarı Andrew Ross Sorkin ile yaptığı röportajda Cook’un çırpılmış yumurta akı, şekersiz mısır gevreği, şekersiz badem sütü ve domuz pastırması tüketmesinden bahsettiği biliniyor.

Toplantı maratonuna giriş

Journal'ın 2014 tarihli haberinde Cook'un haftalık operasyon toplantılarının beş veya altı saat sürebildiği ve kendisinin çalışanları durmaksızın sorguladığı yer alıyordu. Journal, “Sodasını içerken rakamlarınız hakkında konuşun. Hesap tablonuzu yukarı kaldırın,' derdi” diye yazdı. Apple'ın çevrimiçi mağazasının eski başkanı Mike Janes, 2008'de CNN Money'e Cook'la öğleden sonraki bir toplantıyı anlattı. Janes, Cook hakkında şunları söyledi: Birçoğumuzun o gece Mets'i izlemek için bileti vardı. Saatler sonra, biz okuldaki çocuklar gibi saati izlerken o hâlâ bizi soru üstüne soru yöneltiyordu. Tim'in başka bir enerji barını açarken 'Tamam, sonraki sayfa' dediği görüntü hâlâ aklımda. Söylemeye gerek yok, Mets maçını kaçırdık.

Aynı zamanda, başarılı CEO uygun bir cevap alana kadar sessizce oturmakta da hiçbir sakınca görmüyor. CNN Money'in haberine göre, kendisi, toplantılarda uzun ve rahatsız edici duraklamalarla tanınıyor; sürekli yediği enerji barlarının ambalajını yırtarken çıkardığı sesten başka bir şey duymuyorsunuz. Sonuç olarak Journal, çalışanların toplantılara sanki bir testmiş gibi çalışarak hazırlanmayı öğrendiklerini söyledi.

Journal, 2014 yılında gün boyunca atıştırdığı enerji barlarının yanı sıra öğle yemeğinde tavuk ve pilav gibi öğünleri rutin hale getirdiğini aktardı. Cook'un, genellikle tasarım şefi Jonathan Ive ile yemek yiyen selefi Steve Jobs'un aksine, öğle yemeğini çalışanlarla birlikte kafeteryada yediği biliniyor. Hatta COO iken ofise ilk gelen ve ayrılan son kişilerden biri olarak biliniyordu.

Ofis dışındaki zamanını nasıl geçirdiği merak konusu

Cook'un hafta sonlarını ve akşamlarını nasıl geçirdiği hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak kendisi kaya tırmanışı yapmayı ve bisiklete binmeyi seviyor. Journal, en sevdiği tatil yerlerinin Yosemite ve Zion ulusal parkları olduğunu yazdı. Ayrıca Fortune 2012 yılında Cook profilinde, kendisinin Arizona'daki Canyon Ranch tatil beldesinde de tatil yaptığını, misafirlerinin onu kendi başına vakit geçirirken rastladığını, çoğu zaman tek başına yemek yediğini ve iPad'inde kitap okuduğunu belirtti.