ARA
DOLAR
34,31
0,17%
DOLAR
EURO
37,10
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
3030,64
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
8908,47
0,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Isuzu D-Max yenilendi

Pick-up kategorisinde Isuzu D-Max tasarım değişikliği ve donanım ilaveleri ile yenilendi.

27 Ekim 2024 | 08:43
Isuzu D-Max yenilendi

Markanın açıklamasına göre Isuzu D-Max yenilenen modelleri ile Türkiye’de. Açıklamaya göre pick-up modellerinden Yeni D-Max, iç ve dış görünümün yanı sıra güvenlik ve teknoloji alanında da değişikliklerle geliyor. Markanın açıklaması şöyle:
 

1 Yenilikler

Yenilikler Açıklamaya göre D-Max'de yeniden tasarlanmış ön farlar, ön sis farı çerçevesi, arka stop lambası ile daha karakteristik bir görünüm hedeflenmiş.

2 Yeni renk seçeneği

Yeni renk seçeneği Yenilenmiş bagaj kapağı, aerodinamik entegrasyon ve ön tamponda hava perdesiyle dikkat çekiyor. Renk kartelasına; “Mika Namibu Turuncusu” eklendi.

3 İç tasarım

İç tasarım İç mekânda da güncellemelere sahip olan D-Max; yeni gösterge paneli, yenilenmiş multimedya sistemi, iç trimde renk ve tasarım değişikliği, engebeli arazi modu ve kontrol anahtarındaki yeni tasarımlarıyla geliyor.

4 Güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri Genel Güvenlik Regülasyonu kapsamında yeni güvenlik önlemleri eklenmiş. Stereo kamerasında, arka çapraz fren sisteminde performansın geliştirdiğili belirtiliyor. Modelde kör nokta uyarı sistemi ve çoklu çarpışma freni gibi özellikler de var.

5 Isuzu Yeni D-Max

Isuzu Yeni D-Max

6 Isuzu Yeni D-Max

Isuzu Yeni D-Max

7 Isuzu Yeni D-Max

Isuzu Yeni D-Max
0
  • ALTIN GRAM - TL 3030,64 0,61%
  • ALTIN ONS 2747,85 0,43%
  • BIST 100 8908,47 0,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,312 0,324%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38925 0,27066%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,25 0,6729%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3063 0,1746%
  • EURO/DOLAR 1,0798 -0,2812%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0963 -0,1746%
  • STERLIN/DOLAR 1,29618 -0,09904%
Borsa Haberleri
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL