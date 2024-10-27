Markanın açıklamasına göre Isuzu D-Max yenilenen modelleri ile Türkiye’de. Açıklamaya göre pick-up modellerinden Yeni D-Max, iç ve dış görünümün yanı sıra güvenlik ve teknoloji alanında da değişikliklerle geliyor. Markanın açıklaması şöyle:



1 Yenilikler Açıklamaya göre D-Max'de yeniden tasarlanmış ön farlar, ön sis farı çerçevesi, arka stop lambası ile daha karakteristik bir görünüm hedeflenmiş.

2 Yeni renk seçeneği Yenilenmiş bagaj kapağı, aerodinamik entegrasyon ve ön tamponda hava perdesiyle dikkat çekiyor. Renk kartelasına; “Mika Namibu Turuncusu” eklendi.

3 İç tasarım İç mekânda da güncellemelere sahip olan D-Max; yeni gösterge paneli, yenilenmiş multimedya sistemi, iç trimde renk ve tasarım değişikliği, engebeli arazi modu ve kontrol anahtarındaki yeni tasarımlarıyla geliyor.

4 Güvenlik önlemleri Genel Güvenlik Regülasyonu kapsamında yeni güvenlik önlemleri eklenmiş. Stereo kamerasında, arka çapraz fren sisteminde performansın geliştirdiğili belirtiliyor. Modelde kör nokta uyarı sistemi ve çoklu çarpışma freni gibi özellikler de var.

5 Isuzu Yeni D-Max

6 Isuzu Yeni D-Max