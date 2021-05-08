Jeep, mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor.
Tercihini Renegade’in 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli otomatik seçeneğinden yana kullanacak olanlar, kampanya dahilinde 100 bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.
Renegade’in yeni 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli otomatik seçeneğine 330 Bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
Compass ise 150 bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır avantajı ile satın alınabiliyor.
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