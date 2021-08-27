Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazanarak Türk otomotiv sanayinin bugüne kadarki en büyük elektrikli otobüs ihracatı için anlaşma sağladı.

Karsan CEO’su Okan Baş’ın katılımıyla düzenlenen iki ayrı törenle 35 milyon euro tutarındaki toplu taşıma sistemi ihracatı için imzalar atıldı. Karsan, iki ihaleyi de yüzde 100 elektrikli 18 metre uzunluğundaki otobüsüyle kazandı. İhale kapsamında 44 adedi Timişoara Belediyesi’ne, 12 adedi Braşov Belediyesi’ne olmak üzere toplamda 56 elektrikli otobüs teslimatı gerçekleştirecek. Bununla birlikte, bölgeye 19’u hızlı şarj olmak üzere 75 şarj istasyonu kuracak ve 6 yıl boyunca araçların bakım ve garaj işletmesini üstlenecek.

Karsan, ilk teslimatları 2022 itibariyle gerçekleştirmeyi hedefliyor.

“En büyük ikinci elektrikli otobüs pazarımız Romanya’da”

Kazanılan iki ihale kapsamında düzenlenen imza törenlerinde konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Ulaşımın geleceği elektrikli ve sürücüsüz toplu taşıma araçlarından geçiyor. Biz de bu alanda yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2018 yılından beri yüzde 100 elektrikli modellerimizi ardı ardına yollarla buluşturuyoruz. Atak Electric ve Jest Electric Avrupa’nın sıfır emisyonlu tercihleri olmaya devam ederken aynı zamanda 1 milyon kilometreyi aşkın yol kat ederek önemli bir tecrübe edinmemizi sağladı. Bugün elektrikli otobüslerimiz Romanya, Fransa, Almanya, Portekiz hatta Meksika’ya kadar birçok dünya ülkesinde hizmet veriyor. Romanya ise bizim için çok kıymetli bir pazar. Fransa’dan sonra 65 adet ile en büyük elektrikli otobüs parkımız Romanya’da bulunuyor. Ayrıca, Romanya ulaşımda elektrikli dönüşüme çok hızlı uyum sağlayan bir ülke. Biz de Romanya’nın dönüşümdeki bu hızına ve verimli toplu taşıma aracı ihtiyaçlarına 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlardaki yüksek teknolojili elektrikli ürünlerimizle cevap veriyoruz. Teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurma anlamında Karsan markasının dinamiği ile Romanya’nın dinamiği birbiriyle oldukça örtüşüyor” dedi.

“Yeni teknolojinin ihracatı bakımından oldukça değerli”

Baş şöyle devam etti:

“Çok yakında ülkemizde tanıtacağımız 12 ve 18 metre sınıfındaki yeni yüzde 100 elektrikli otobüs modelimizle aileyi büyütmenin heyecanını yaşarken, kazandığımız bu ihaleyle çok iyi bir başlangıç yaptığımıza da inanıyoruz. 35 milyon Euro tutarındaki bu ihaleler yalnızca otobüs satışı anlamına gelmiyor. Karsan olarak ulaşıma bir bütün halinde yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, 19’u hızlı şarj olmak üzere toplamda 75 adet şarj istasyonunu ve araçların tüm bakım işlemleri ile garaj işletmesini yine Karsan olarak biz gerçekleştireceğiz. Yani 35 milyon Euro değerindeki bu anlaşmaya bir elektrikli toplu taşıma sistemi anlaşması diyebiliriz. Karsan olarak 35 milyon Euro’luk Türk otomotiv endüstrisinin en büyük elektrikli otobüs ihracatı anlaşmasına imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Yapılan anlaşmayı Türk otomotiv endüstrisi içerisinde yeni teknolojinin ihracatı bakımından da oldukça değerli buluyoruz. Elektrikli ve sürücüsüz araçlarla ülkemize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz.”

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