Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otonom sürüş teknolojisini güçlendirmek amacıyla, otonom sürüş girişimi Deepmotion’ı 77 milyon dolara bünyesine kattı.

Xiaomi, geçen Mart ayında yaptığı açıklamada, otonom sürüş teknolojisi için gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Otonom ve elektrikli otomobil piyasasındaki rekabet giderek artıyor. Bu alanda yeni yatırımlarını duyuran Xiaomi, aynen kendisi gibi birden çok alanda faaliyet gösteren birçok firmayla rekabet içerisinde.

Tesla, Xpeng, Nio, Baidu ve Huawei gibi şirketler de bu rekabette avantaj elde etmeye çalışıyor.

Xiaomi’nin ikinci çeyrek gelir rakamları yıllık kıyaslamada yüzde 64 sıçrarken 13.5 milyar dolara ulaştı. Xiaomi’nin gelirlerinin yüzde 67.3’ü ise firmanın akıllı telefon satışlarından geliyor.