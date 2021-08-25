Otomobiller için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik, çip krizinin yarattığı tedarik sorunu nedeniyle sıfır otomobil pazarında beklenen etkiyi gösteremedi.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “ÖTV’deki matrah güncellemesi sonrası bazı araçlarda 50-60 bin TL civarında geri gelen fiyatlar sonrasında herkesin aklında acaba 2’inci ellere de bu indirimler yansıyacak mi diye sorular vardı. Sıfırlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı” diyor.

2.el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata, Türkiye’nin en çok satan ilk 20 ikinci el otomobil markasını derledi. En çok satan 2. el otomobillerden en düşüğü 106 bin TL, en yükseği 332 bin TL değerinde.

Cardata verilerine göre Ağustos 2021 2. el otomobilde en çok satan ilk 20 otomobil ve fiyatları şöyle…