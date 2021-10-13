Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosunu genişletmek ve kullanım ömrü dolan araçları yenilemek adına gerçekleştirdiği 56 adet orta boy otobüs ihalesini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sunduğu ticari araç ürün yelpazesiyle toplu taşımada modern çözümler üreten Karsan, global arenada olduğu gibi, Türkiye’deki kent belediyelerinin otobüs filolarını da yenilemeye devam ediyor.

Karsan son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kullanım ömrü dolan otobüslerinin yenilenmesi amacıyla gerçekleştirdiği orta boy otobüs ihalesini kazandı.

Söz konusu ihalede en uygun teklifi ve en ideal otobüsleri sunan Karsan, bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 56 adet 8 metrelik dizel Atak otobüslerini teslim edecek anlaşmaya imza attı.

İhale dahilinde yer alan dizel Atak otobüslerin, 2022 yılı nisan ayına kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesi hedefleniyor. Şehirde görev alacak olan “Karsan Atak”ların 30 adedi Tarsus merkezde ve 26’sının ise diğer ilçelerde hizmete sunulması planlanıyor.

Anlaşmaya ilişkin düzenlenen imza törenine ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne daha önce de araç teslim ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Yüksek performanslı, konforlu, düşük işletme maliyetine sahip ve günümüz teknolojilerini sunan araçlarımızla, toplu ulaşıma olan desteğimiz Mersin ile devam ediyor. 2021 yılının ilk yarısında Mersin ilimize sunduğumuz 63 adetlik 12 metre CNG Yakıtlı Citymood ve 10 adet 18 metre CNG Yakıtlı Citymood otobüslerimizin ardından, hizmetimizi 8 metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerimiz ile sürdürecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Araçlarımız, filodan çıkarılması planlanan otobüslerin yerini alarak, yolcu konforunun artırılması, yakıt avantajı ile kuruma ekonomik avantaj sağlamasına katkıda bulunacak hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunun performansını da yükseltecek.”

Dizel Karsan Atak, kullanıcı, yolcu ve çevre dostu

Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön burnu ve “L” formlu yuvalar içerisine yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif bir ön tasarıma sahip Atak, üç parçadan oluşan ön tamponu sayesinde servis maliyetlerini düşürürken, kolay ve hızlı servis müdahalesi sunarak maksimum verimliliğe odaklanıyor. Atak’ın arka tasarımında bulunan ızgara detayları ve parlak siyah alana konumlandırılmış dikey LED farları şık görünümü tamamlıyor.

Karsan Atak’ta ayrıca, operasyonel kârlılığı merkeze alan geliştirmeler de sunuyor. Tasarım olarak tek noktadan müdahalenin kolaylaştırıldığı Atak’ta, böylece servis edilebilirlik sağlanarak aracın hızlı bir şekilde yoluna devam etmesi mümkün kılınıyor. Atak’ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru ise 186 HP güç ve 680 Nm tork sunan yapısıyla performansından ödün vermiyor. Euro VI emisyon seviyesine sahip motor, çevrecilikte de son teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen gösteriyor.

Atak’ın iç kısmı ise hem yolcular hem de sürücüler için birçok teknolojik ve ergonomik yenilik sunuyor. Elektrikli ısıtmalı yan aynalarla birlikte satışa sunulan Atak’ın, VDV (Alman Taşımacılar Birliği) standartlarına uygun ergonomik izole sürücü kabininde ilk bakışta sportif yeni direksiyon tasarımı, kullanıcı dostu tuş düzeni ve 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu göze çarpıyor.

Kneeling özelliği (Şasi Yana Yatma), engelli rampası, USB girişleri ve WiFi donanımlarıyla yolcuların hayatını kolaylaştıran yeni Atak, yenilenen yolcu koltuklarıyla da konforlu bir seyahat sunarak standartları yükseltiyor.