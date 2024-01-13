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Kızıldeniz krizi: Tesla'dan sonra Volvo da üretime ara verecek

Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıların tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle Volvo'nun Belçika fabrikasında otomobil üretimi gelecek hafta 3 gün boyunca durdurulacak.

13 Ocak 2024 | 09:26
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Kızıldeniz krizi: Tesla'dan sonra Volvo da üretime ara verecek

Belçika basınında yer alan habere göre, Gent şehrinde yer alan Volvo fabrikasında gelecek hafta üretime bir süre ara verilecek.

Kızıldeniz'deki güvenlik durumunun Belçika'daki fabrikaya şanzıman tedarikinde gecikmelere neden olduğu gerekçesiyle üretim 3 gün boyunca yapılamayacak.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla da benzer tedarik soruları nedeniyle Berlin'deki fabrikasında üretimi iki hafta süreyle durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

 

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