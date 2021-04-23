Maserati’nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Red Dot Tasarım Ödülleri’nde ‘En İyinin de İyisi’ ödülünü aldı.

Tofaş açıklamasına göre Maserati Innovation Lab (Maserati İnovasyon Laboratuvarı) tarafından geliştirilen ve Modena’da bulunan Viale Ciro Menotti Fabrikası’nda üretilen MC20, tamamen İtalya’da tasarlandı.

MC20, 630 HP gücündeki Maserati yapımı V6 ‘Nettuno’ motoru, 325 km/s’nin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor. MC20, uluslararası patentlerle korunan ve daha önce sadece Formula 1’de kullanılan teknolojiyi bir yol otomobiline aktaran ‘Nettuno’ sayesinde, 2,9 saniyede 0-100 km/s ve 8,8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 325 km/s’nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Maserati Üst Yöneticisi (CEO) Davide Grasso, ‘Misyonumuz, Maserati markasının yeni çağının başlangıcını simgeleyen ve gelecekte de övgüyle hatırlanacak bir otomobil geliştirmekti. MC20 ile bunu başardığımıza inanıyorum. Maserati markası, yenilikçi ve benzersizdir. Yeni süper spor otomobilimiz MC20, tüm Maserati değerlerini bünyesinde barındırıyor ve marka tarihinde bir dönüm noktası olmayı sürdürüyor” yorumunda bulundu.

Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse ise Maserati’nin tarihinde yeni bir sayfa açan bir otomobil yaratarak, bu eşsiz proje üzerinde çok çalışmış tüm ekibin çalışmalarını takdir eden Red Dot ödülünü almış olmaktan onur duyduklarını belirtti.