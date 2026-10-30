OMODA | JAECOO süper hibrit modelleri gerçek yol koşullarında test edildi

OMODA | JAECOO, Super Hybrid Marathon kapsamında teknolojik yeteneklerini yalnızca sürüş performansı ve yakıt verimliliğiyle sınırlı tutmadı. Genç kullanıcıların beklentileri doğrultusunda hazırlanan üç farklı deneyim alanı, otomobillerin günlük yaşamda eğlence, kişiselleştirme ve sosyalleşme amacıyla da kullanılabileceğini gösterdi.

AI Music Vibe deneyiminde OMODA 4 SHS-H, yapay zekâ destekli müzik önerilerini müzikle senkronize çalışan ambiyans aydınlatmasıyla bir araya getirdi. Kullanıcı tercihlerine uyum sağlayan akıllı teknolojiler, kabin atmosferinin kişiselleştirilmesine olanak tanırken otomobilin iç mekânını özel bir müzik deneyimi alanına dönüştürdü. Böylece araç içi eğlence olanaklarının akıllı teknolojilerle farklı bir boyuta taşınabileceği sergilendi.

Night Vibe deneyiminde OMODA 7 SHS-H’nin araçtan dışarıya elektrik enerjisi aktarılmasını sağlayan V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi ön plana çıktı. Bu özellik sayesinde aracın bagaj alanı, aydınlatma ekipmanları ve içecek hazırlama araçlarıyla donatılarak açık havada kullanılabilen bir sosyal alana dönüştürüldü. Uygulama, süper hibrit teknolojisinin sunduğu enerji kullanım esnekliğinin araç dışındaki aktivitelere de katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

Gaming Vibe deneyiminde ise OMODA 4 SHS-H’nin akıllı kokpit teknolojileriyle sunduğu araç içi eğlence olanakları tanıtıldı. Geniş multimedya ekranı, çevrim içi oyunlar ve özel olarak hazırlanan oyun kumandasıyla desteklenen deneyim, otomobilin yolculuk molalarında da kullanılabilen mobil bir oyun alanına dönüşebileceğini gösterdi. Böylece araç içi dijital özelliklerin farklı kullanıcı alışkanlıklarına göre çeşitlendirilebileceği ortaya kondu.

OMODA | JAECOO, Super Hybrid Marathon etkinliğiyle süper hibrit teknolojisinin yalnızca yakıt tüketimi ve menzil değerlerinden ibaret olmadığını ortaya koydu. Gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirilen testlerle yakıt verimliliği, güç aktarımı ve kabin konforuna yönelik özelliklerini sergileyen marka, müzik, oyun ve açık hava deneyimleriyle otomobillerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarını genişletmeyi hedefledi.

“SUPER HYBRID. SUPER VIBE.” yaklaşımıyla gerçekleştirilen organizasyon, yüksek verimlilik, sürüş konforu ve akıllı teknolojileri bir araya getiren OMODA modellerinin yeni nesil mobilite beklentilerine sunduğu çözümleri gözler önüne serdi. Etkinlik, OMODA | JAECOO’nun otomobilleri yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına uyum sağlayan bir deneyim alanı olarak konumlandırma yaklaşımını da yansıttı.

