Küresel enerji devinden güçlü büyüme: Karını 8,5 milyar dolara çıkardı, borçlarını eritti

Küresel enerji devi BP 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Şirket, makroekonomik koşulların ve yükselen rafineri marjlarının desteğiyle çeyreklik karını artırırken net borç miktarında da belirgin bir düşüş sağladı.

BP tarafından paylaşılan verilere göre, şirketin bir önceki çeyrekte 5,7 milyar dolar olan temel ikame maliyeti karı, üçüncü çeyrekte 8,5 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde elde edilen işletme nakit akışı ise 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirket, elde edilen güçlü nakit akışının etkisiyle net borcunu 8,4 milyar dolar azaltarak 13,9 milyar dolar seviyesine indirdi.

"Güçlü bir çeyrek geçirdik"

Operasyonel tarafta günlük ortalama üretimi 2,2 milyon varil petrol eşdeğerinde sabit tutan BP, yukarı akış tesis güvenilirliğini yüzde 95,3’e, rafineri kullanılabilirlik oranını ise yüzde 96,5’e çıkardı.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan BP CEO'su Meg O'Neill, enerji piyasalarında dalgalanmaların sürdüğünü belirterek, entegre iş modellerinin sağladığı esneklik sayesinde güçlü bir çeyrek geçirdiklerini ifade etti. O'Neill, elde edilen nakit akışıyla bilançoyu güçlendirme hedeflerine ulaştıklarını ve Deepwater Horizon tazminat yükümlülüklerinin ödenmesine öncelik vereceklerini belirtti.

Portföy sadeleştirme adımları kapsamında Gelsenkirchen rafinerisinin satışını tamamlayan ve Avusturya'daki mobilite biriminin devri için anlaşan BP, Castrol iş kolunun elden çıkarılmasıyla 6 milyar dolarlık ek kaynak sağlamayı hedefliyor. Şirket, uzun vadeli stratejilerini ve yeni dönem hedeflerini 15 Aralık’ta düzenleyeceği toplantıda duyuracak.