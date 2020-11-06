Birçok aracın alım–satım öncesi ekspertizi ile bakım ihtiyacını karşılayan oto bakım merkezleri, şube sayısını artırmaya devam edecek.

Türkiye’nin önemli beş oto bakım merkezi markası, 2021 sonuna kadar toplam 256 franchise şube açmayı hedefliyor. Oto bakım merkezlerinin sayısı son yıllarda yükselişe geçti.

Geçmişte yalnızca oto sanayi siteleri içerisinde, farklı ustalardan alınabilen araç kontrol servisini tek bir çatı altında, daha organize yapı içerisinde ve profesyonel bir şekilde veren bu merkezler, aynı zamanda oto ekspertiz hizmeti de sunuyor.

Bugün ülke çapına yayılmış franchise ağı ile birçok yerli ve ithal aracın alım–satım öncesi ekspertizini, aynı zamanda hızlı bir şekilde otomobil bakım ihtiyacını karşılayan oto bakım merkezleri şube sayısını artırmaya devam edecek.

Yaptığımız araştırmaya göre; Türkiye’nin önemli beş oto bakım merkezi markası, 2021 yılının sonuna kadar toplam 256 franchise şube açarak yeni girişimcileri sektöre kazandıracak.

Haberimizde bu merkezlerin büyüme hedeflerini ve yatırım koşullarını araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.