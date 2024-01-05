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Otomotiv pazarı 2023'ü rekorla kapattı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl, 2022’ye kıyasla yüzde 57,4 arttı ve 1 milyon 232 bin 635 adetle rekora ulaştı.

05 Ocak 2024 | 09:18
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Otomotiv pazarı 2023'ü rekorla kapattı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) 2023 yılı otomotiv pazar verileri, İstanbul'da düzenlenen ODMD Gladyatör Ödülleri Töreni'nde açıklandı.

Verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.

Aralık ayı satışları

Aralık ayı rakamlarına bakıldığında, otomotiv satışları geçen yıl, 2022 yılına göre yüzde 37,7 artarak 158 bin 653 adet oldu.

Aralık ayı otomobil satışları ise geçen yıl, 2022'ye göre yüzde 45,7 artarak 126 bin 416 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 13,3 artarak 32 bin 237 olarak kayda geçti.

10 yıllık ortalama satışlar

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalaması da yüzde 36,7 büyüdü. Otomobil satışlarında bu rakam yüzde 44,3, hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 13,1 artış gösterdi.

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Gövde tiplerine göre bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri sedan ve hatchback araçlar takip etti.

Motor tipine göre satışlar

Otomobil satışlarında motor tipine göre bakıldığında benzinli otomobil satışları, 646 bin 385 adetle yüzde 66,8 pay aldı. Dizel otomobil satışları 133 bin 374 adetle yüzde 13,8 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı 10 bin 599 adetle yüzde 1,1 oldu.

Hibrit otomobiller pazardan 104 bin 804 adetle yüzde 10,8 pay alırken, elektrikli otomobil satışları 72 bin 179 adetle yüzde 7,5 paya ulaştı.

Togg elektrikli satışlarında ilk sırada

Markaların satış rakamlarına bakıldığında Togg, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.

Böylece Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

 

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