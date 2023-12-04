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Otomotiv satışlarında yeni rekor geldi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.

04 Aralık 2023 | 09:54
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Otomotiv satışlarında yeni rekor geldi

Yükselen borçlanma faizlerine rağmen talebin kuvvetli kalmaya devam ettiği otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.8 artışla 115 bin 40 adete yükseldi.

Pazar 10 aydır devam eden rekor serisinin ardından kasım ayında tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre kasım ayında otomobil satışları yüzde 54,4 artışla 91 bin 424 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,3 artışla 23 bin 616 adet olarak gerçekleşti.

11 AYDA YÜZDE 61 BÜYÜME

Ocak-kasım döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 60,8 artışla 1.07 milyon adet oldu. Satışlar yılın tamamlanmasına bir ay kala 1 milyonu aşarak yıllık satışların rekor kıracağını ortaya koydu.

Yılın 11 aylık döneminde otomobil satışları yüzde 66,2 artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu.

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