İkinci elde fiyat artışı bekleniyor

İkinci el otomotiv pazarı bu yılı 7 milyon adet satışla kapatacak. Yılın ilk yarısında rekorlara koşan sektörde, temmuz ayından bu yana ise ortalama yüzde 30 fiyat gerilemesi var.

Sektör temsilcilerine göre şu an alımlar için fırsat dönemi olurken, 2024’te ise ikinci el fiyatlarında tekrar artış öngörülüyor.

İkinci el otomotivde son iki yıldır aralıksız süren fiyat artışları temmuz ayı itibarıyla durdu. İkinci el otomotiv fiyatlarında köpük erirken, beklentiler ise bu düşüşün yıl sonuna kadar süreceği yönünde.

2024 yılında ise kur artışlarını takiben seçim sürecinin de etkisiyle fiyatlarda tekrar artış bekleniyor. 2023 yılının ikinci yarısı itibarıyla fiyat düşüşünün yüzde 30’ları aşması fakat 2024’ün yine fiyatlarda yükselmeyle gelmesi öngörülüyor.

Sektör temsilcileri ise 2023 sonunda tüm araç segmentlerine yayılabilecek olası bir ÖTV matrah düzenlemesi ve ekonomik canlanmanın, 2024 başlarında piyasayı olumlu yönde etkileyebileceğini aktarıyorlar.

Bu durumun da, talebi artırarak ikinci el araç fiyatlarında bir yükselişe neden olabileceği ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.