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ÖTV’siz araçta üst limit belli oldu

Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı üst limiti belli oldu.

06 Kasım 2023 | 10:09
Son Güncellenme: 06 Kasım 2023 | 10:21
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ÖTV’siz araçta üst limit belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeniden değerleme oranına esas veriyi yüzde 58,46 olarak açıklamasının ardından olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ile özel tüketim vergisi muafiyetli sıfır araç alım üst limiti belli oldu. Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2024 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 11,69, en yüksek yüzde 87,69 olarak belirlenecek.

Buna göre, sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olurken, engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı üst limitinde 587 bin lira artış söz konusu olacak.

Böylece bu sene 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmaya devam eden üst limit, 1 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 58,46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.

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