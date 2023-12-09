Sektör temsilcileri, sıfır otomobilde zam için tarih verdi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ikinci el araç satışlarındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ve ilan kısıtlamasının süresi 6 ay daha uzatıldı.

1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

Habertürk'e konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç bu uzatmanın olumlu bir adım olduğunu belirterek, “Bu uygulamalardan sonra sıfır araçlar gerçek değerine indi. Sıfır araçlar inince ikinci el araçlar da gerçek değerine gelmiş oldu. Şu anda piyasada yüzde 20-25 oranında bir düşüş oldu” diye konuştu.



Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçların ticaretine ilişkin yaptığı yönetmelik değişikliği, sektörde yeni bir dönemi başlatırken Erkoç kurun yükselmesinin etkilerine dikkat çekti.



Erkoç, şunları söyledi:

"Eğer kur yükselmeye devam ederse fiyatlar kesinlikle etkilenir. Bu yüzden gerçek ihtiyaç sahipleri araç almak isteyenler bir an evvel araçlarını alsın diyoruz. Yılbaşından sonra Ocak ayının 15’inden sonra fiyatların yine yükselebileceğini düşünüyoruz."

