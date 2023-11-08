Şirketten yapılan açıklamaya göre, SmartIQ işbirliği ile hazırlanan ve ikinci el online satış ve ihale platformlarından elde edilen verilere dayanarak üretilen raporda gerçekleşen satış rakamları, satış yaşlarındaki değişim, satış fiyat ve satış hızı değişimleri değerlendirildi.

0 km araç bulunurluğunun artmasına bağlı olarak, 2 yaşa kadar olan 2.el araç satışları geçen yıla göre yüzde 19 artarken, 8-15 yaş aralığındaki araçlarda yüzde 48 düşüş görüldü. İlaveten artan faiz oranlarını tolere etmeye yönelik distribütör kampanyalarının başlaması da genel olarak 2.el araçların satışlarındaki düşüşte etkili oldu.

Satışlar ekimde yüzde 11 düştü

Rapora göre, ekim ayında araç fiyatları bir önceki aya göre euro bazında yüzde 2 gerilerken TL bazında yatay seviyelerde seyretti. C ve D segment araçlarda ise TL bazında araç fiyatları yüzde 1 gerilerken, euro bazında gerileme yüzde 4’e ulaştı.

2023 Ekim ayında satışlar bir önceki aya göre yüzde 11 düşerek, aylık toplam satış adedi 2023 yılı içinde ilk defa 300 bin adedin altına geriledi.

Bununla birlikte, Ortalama Satışta Kalma Süresi eylül ayında segmentler bazında 53 günken, ekim ayında 58 günü buldu. 2022 yılının aynı döneminde bu süre 38 gündü.

"Yatırım amaçlı talep yerini ertelenmiş ihtiyaca bıraktı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marcar Yönetim Kurulu Başkanı Nevruz Çırak, 2023 yılına güçlü başlayan otomotiv sektörü, ODD verilerine göre 3. çeyrek sonunda 857 bin adet toplam araç satışı gerçekleştirerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış gösterdiğini belirtti.

Çırak, şunları kaydetti:

"2023 yılında yaşanan seçim ortamı, makro ekonomik belirsizlikler ile döviz kurundaki beklentiler piyasanın gelişiminde önemli rol oynadı ve yıl boyunca otomotiv satışlarını hızlandırdı. Bu dönemdeki ekonomi politikaları ve makro ihtiyati tedbir uygulamaları çerçevesinde, yatırımcıların getirilerini koruma amacıyla farklı varlıklara yönelmesiyle yatırım amaçlı alımlarının da desteği araç satışlarında rekor getirdi. Son aylardaki faiz artışları yanında otomotiv piyasasına getirilen tedbirler sonucunda yatırım amaçlı talebin yerini ertelenmiş ihtiyaç talebinin aldığını da söylemek mümkün."

"Son 2 ayda ikinci el araç fiyatları yüzde 15-20 geriledi"

İsmail Çalmaz Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalmaz ise 2023 yılının son çeyreğinde otomobile olan talebin azalmasından ve beklenen sıfır otomobillerin ülkeye giriş yapmasından kaynaklı sıfır otomobillerde peş peşe kampanyalar ve fiyat indirimleri başladığını açıkladı.

Çalmaz, "Ekim ayında başlayan ve kasım ayında devam eden uygun fiyatlı sıfır otomobil kampanyaları, uygun kurlarla distribütör stokuna giren araçları satın almayı bekleyen kişiler için alım fırsatı oluşmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır kilometre araçlardaki fiyat düzenlemelerinden ikinci el araçlar da nasibini aldığını belirten Çalmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 2 ayda ikinci el araç fiyatları da ortalama yüzde 15-20 arasında geriledi. Bu durum ikinci el araçlar için de bir alım fırsatı yaratması yanında, herkeste fiyatların biraz daha düşeceği yönünde bir beklentiyi de oluşturdu. Bununla birlikte, gerek distribütörlerin ellerindeki 2023 model araç stokunun azalması, gerekse ekim ayının son haftasında Merkez Bankası’nın, piyasalara politika faizini artırmaya devam edeceği sinyali vermesine bağlı olarak borçlanma maliyetlerinin de artmaya devam edecek olması, galerilerin ve yetkili satıcıların tekrar araç stokunu artırma isteğini ortaya çıkartarak, 2. el otomobillerdeki fiyat düşüşünün durmasına neden oldu. Bundan dolayı kasım ayının araç almayı düşünenler için harekete geçmesi gereken doğru zaman olduğunu düşünüyorum."