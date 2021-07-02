BBDK’nın yeni düzenlemesinden sonra taşıt kredisi kaç ay? Taşıt kredisi taksit sayıları ne? Otomobil alırken ne kadar kredi kullanılabilir? soruları merak edilenler arasında. İşte detaylar… Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 3’er ay düşürürken, taşıt alımlarında kredi vade sınırlarını nihai fatura değerlerine göre 12’şer ay indirdi. Kurum, bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarını da yükseltti.

KUYUMCULUK, MOBİLYA, ELEKTRİKLİ EŞYA TAKSİT SINIRI

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 6 aydan 3 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 9 aya indirilmesine karar verildi.

TELEVİZYON ALIMLARI TAKSİT SINIRI

Televizyon alımlarındaki 3 bin 500 TL sınırının 5 bin lira olarak belirlenerek, fiyatı 5 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında kredi taksit sınırının 9 ay olarak belirlenmesi, fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon alımlarında 4 ay olarak uygulanmasına devam edilmesi kararı alındı.

TAŞIT KREDİSİ AÇ AY? TAŞIT KREDİSİ TAKSİT SAYILARI

Peki, yeni düzenlemeyle birlikte taşıt kredisi kaç ay? Taşıt kredisi taksit sayıları ne oldu? BDDK, taşıt alımlarında kredi vadelerinde indirime gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte;

Nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 60 aydan 48 aya düşürüldü.

Nihai fatura değeri 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi.

Nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 aydan 24 aya çekildi.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 aydan 12 aya indirildi.

NE KADAR KREDİ KULLANILABİLİR?

Peki, otomobil almak isteyen bir kişi ne kadar kredi kullanabilir? BDDK, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında da düzenleme yaptı.

Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlar için söz konusu oranın mevcut şekliyle uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

Nihai fatura değeri 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlar için oranın yüzde 50’yi aşamaması karar verildi.

Nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlar için oranın yüzde 30’un aşamaması kararı alındı.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlar için ilgili oranın yüzde 20’yi aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için oranın yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde risk ağırlıkları yükseltildi

Makroihtiyati tedbirler kapsamında BDDK ayrıca, kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimlerde risk ağırlığını, 1 ila 6 ay arasındaki vadelerde 75’ten 100’e, 6 ay üzeri vadelerde ise 75’ten 150’ye çıkardı.

Bu oran, kredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç kredilerinde ise 1 ila 12 ay arasındaki vadelerde 75’ten 100’e, 1 yıl üzeri vadelerde ise 75’ten 150’ye güncellendi.

Bahse konu yeni risk ağırlıkları, kararın alındığı tarihten sonra yeni kullandırılan krediler için uygulanacak.