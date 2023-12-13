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Tesla, 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sisteminde (Autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

13 Aralık 2023 | 15:26
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Tesla, 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla otomobillerde otopilot devreye girdiğinde sürücünün aracın çalışmasıyla ilgili sorumluluğu sürdürmediği ve müdahale etmeye hazır olmadığı veya iptal edilip edilmediğini anlayamadığı durumlarda çarpışma riskinin artabileceği belirtildi.

Bu sorunun giderilmesi için otopilot'ta yazılım güncellemesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, Tesla’nın 2015'in sonlarında otopilot'u etkinleştirmesinden bu yana üretilen yaklaşık 2,03 milyon Model X, S, 3 ve Y araçlarına güncellemeyi yapacağı aktarıldı.

Tesla’nın 2 milyondan fazla aracı geri çağırması otopilot kullanımdayken meydana gelen bir dizi kazaya ilişkin NHTSA tarafından iki yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi

NHTSA, Tesla araçlarının sürücü destek sistemi olan otopilotu kullanırken sürücülerin dikkatini yeterince vermesini sağlayıp sağlamadığı konusunda uzun süredir inceleme yapıyordu.

Tesla'nın otopilot sistemi, otomobillerin kendi şeritleri içinde otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasına yardımcı oluyor.

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