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Tesla, Çin'den sonra 4 ülkede daha fiyatlarını düşürdü

Tesla, Çin'de Model 3 ve Model Y araçları için fiyat indirimlerini duyurduktan kısa bir süre sonra Avrupa genelinde Model Y araçlarının fiyatlarını düşürdü.

17 Ocak 2024 | 16:32
Son Güncellenme: 17 Ocak 2024 | 16:36
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Tesla, Çin'den sonra 4 ülkede daha fiyatlarını düşürdü

Tesla, web sitesindeki verilere göre Almanya'daki Model Y otomobillerinin fiyatlarını %8,1'e kadar düşürürken, Fransa, Hollanda ve Norveç'te de benzer kesintiler yaptı.

Firmanın bu pazarların her birindeki web sitelerinin yerel versiyonlarından alınan verilere göre, Almanya'da Model Y modeli yaklaşık %4,2'lik düşüşle artık 42.990 Euro'ya (46.760,65 $), Model Y Long Range bir önceki fiyatına göre %8,1 düşüşle 49.990 Euro'ya satılıyor.

Fransa'da Tesla, Model Y otomobillerinin fiyatlarını %6,7'ye varan oranlarda düşürürken, Hollanda'da Tesla Model Y fiyatlarını %7,7'ye varan oranlarda düşürdü. Norveç'te ise şirket fiyatları %5,6 ile %7,1 arasında düşürdü.

ABD'de piyasa öncesi işlemlerde Tesla hisseleri %1,6 düşüş gösterdi.

İndirimler, Tesla'nın Çin'deki Model 3 ve Model Y otomobilleri için fiyat indirimlerini açıklamasının ardından geldi. Şirket geçtiğimiz yıl Çin'de otomobillerinin fiyatlarını agresif bir şekilde düşürerek yerel rakibi BYD'yi geride bıraktı.

JL Warren Capital'in verilerine göre Tesla, Model 3'ün fiyatlarını geçen yılın Aralık ayına kıyasla %6 oranında düşürürken, Model Y'nin fiyatlarını da %11 oranında aşağı çekti.

 

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