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  • Tesla'dan dev geri çağırma... Ülkedeki toplam satışlarına eşdeğer

Tesla'dan dev geri çağırma... Ülkedeki toplam satışlarına eşdeğer

Çin düzenleyici kurumu, Tesla'nın potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle Çin'de 1,1 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı. Bu rakam Tesla'nın dört yıllık süre zarfında Çin'deki toplam satışlarına neredeyse eşdeğer.

12 Mayıs 2023 | 14:56
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Tesla'dan dev geri çağırma... Ülkedeki toplam satışlarına eşdeğer

Ülkenin en üst düzey piyasa düzenleyicisi yaptığı açıklamada, Tesla'nın potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle Çin'deki 1,1 milyondan fazla aracı geri çağıracağını söyledi.

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden (SAMR) yapılan açıklamada, Tesla tarafından düzenleyiciye sunulan bir plana atıfta bulunularak, ABD'li şirketin 29 Mayıs'tan itibaren 12 Ocak 2019 ile 24 Nisan 2023 tarihleri arasında üretilen 1.104.622 aracı geri alacağı belirtildi.

CNN'nin aktardığı habere göre, bu rakam Tesla'nın dört yıllık süre zarfında Çin'deki toplam satışlarına neredeyse eşdeğer. CNN'in Çin'in devlet destekli endüstri derneklerinin rakamlarına dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Tesla 2019'dan Mart 2023'e kadar ülkede yaklaşık 1,09 milyon araç sattı.

Geri çağrılacak modeller arasında ithal Model S, Model X, Model 3 ve Çin yapımı Model 3 ve Model 6 yer alıyor

Açıklamada, araçlarda sürücülerin "yanlışlıkla uzun süre gaz pedalına basma" olasılığını artırabilecek, çarpışma riskini artırabilecek ve "güvenlik tehlikesi" oluşturabilecek sorunlar olduğu belirtildi.

Şirket, riski azaltmak için geri çağrılan araçlarda ayarlamalar yapmayı veya bildirim özellikleri eklemeyi planlıyor.

 

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