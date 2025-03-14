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Tesla'dan maliyet artışı uyarısı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'nin tarifeleri karşısında diğer ülkelerin olası misilleme önlemlerinin maliyet artışlarına neden olabileceğini bildirdi.

14 Mart 2025 | 06:14
Tesla'dan maliyet artışı uyarısı

Tesla, ABD Ticaret Temsilcisi'ne (USTR) gönderdiği mektupta, ABD'nin haksız ticaret uygulamalarına karşı önlemlerini desteklediğini ancak bunlara karşı diğer ülkelerin atacağı adımların ABD'li şirketlere zarar verebileceği konusunda uyardı.

Haksız ticareti düzeltmeye yönelik olası eylemler değerlendirilirken ABD'den yapılan ihracatın da dikkate alınması gerektiği vurgulanan mektupta, ABD'li ihracatçıların, diğer ülkelerin ABD'nin ticaret hamlelerine verdiği karşılık nedeniyle orantısız etkilere maruz kaldığı aktarıldı.

Mektupta, geçmişte ABD'nin aldığı ticaret önlemlerinin, hedef alınan ülkelerin elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergisini artırma gibi önlemlerle karşılık vermesiyle sonuçlandığı hatırlatıldı.

Bunların Tesla'nın ABD'de üretilen araçlarının maliyetini artırdığı belirtilen mektupta, araçların ihracatında da maliyet artışına neden olarak ABD'li üreticilerin uluslararası pazardaki rekabet gücünü zayıflattığı aktarıldı.

Mektupta, USTR'nin gelecek adımlarında bu olumsuz sonuçlardan kaçınmanın yollarını araştırması gerektiği belirtilerek, "Ticari eylemler, yerli üretimi daha da artırma ve destekleme hedefleriyle çelişmemelidir." ifadeleri kullanıldı. AA

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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
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