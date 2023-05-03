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Tesla'dan sonra bir indirim de Ford'dan

Ford, elektrikli araçların müşteriler için erişilebilirliğini artırmak amacıyla bu yıl ikinci kez Mustang Mach-E modelinin fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.

03 Mayıs 2023 | 09:28
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Tesla'dan sonra bir indirim de Ford'dan

Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerin bekleme sürelerini kısaltmak ve daha az maliyetlerle fiyatların düşmesini sağlamak amacıyla Mustang Mach-E'nin üretiminin artırılacağı bildirildi.

Tesislerin tamamlanan kapasite artırımı yatırımlarının yılın ikinci yarısında üretim artışını destekleyeceği ifade edilen açıklamada, Mustang Mach-E'nin siparişlerinin yarından itibaren yeniden alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, Mustang Mach-E üretiminin artmasının Ford'un elektrikli araçları müşterileri için daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirme planının bir parçası olduğuna işaret edildi.

Mustang Mach-E'nin fiyat değişimlerinin bulunduğu tabloya da yer verilen açıklamada, Mach-E'nin bazı modellerinde 4 bin dolara kadar indirim yapıldığı görüldü.

Paylaşılan fiyat tablosuna göre, Mach-E'nin çeşitli versiyonlarının fiyatlarında yaklaşık yüzde 8 indirime gidilirken, aracın standart menzilli modelinin başlangıç fiyatı 42 bin 995 dolara düştü.

Elektrikli araç piyasasında rekabet artıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla da satışlarını artırmak amacıyla yıl başında Çin'de yaptığı indirimlerin ardından ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürmüştü.

Tesla bu yıl ABD'de iki otomobilinin fiyatında 6 kez indirime giderken, geçen ay Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yükseltmişti. Tesla bugün de ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırmıştı.

Ford da ocak ayında Mustang Mach-E'nin rekabetçiliğini ve müşteriler için erişilebilirliğini artırmak amacıyla yüzde 8'e varan oranlarda indirim yapmıştı.

Şirketin bu yılki ikinci indirim açıklamasının Tesla'nın fiyat artışının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

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