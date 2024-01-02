Tesla, tacını resmen Çin'e kaptırdı

Çinli otomobil üreticisi olan BYD'nin 2023'ün dördüncü çeyreğinde 526.409 otomobil teslim ederek Tesla'nın 484.507 adetlik satışını geçtiği açıklandı. Buna rağmen Tesla'nın satışları analistlerin beklediği yaklaşık 476.000 adedi aştı.

Warren Buffett destekli BYD için 2023'ün ikinci yarısında Elon Musk'ı geride bıraktıktan sonra büyük bir dönüm noktası oldu.

ABD'li markalar Çin'deki popülerliğini kaybediyor

Uzun zamandır beklenen Çin'in elektrikli araç segmentini ele geçirmesinde bir sonraki aşamaya işaret ediyor. BYD gibi şirketler, ABD pazarına girmelerine yardımcı olabilecek kalite ve uygun fiyat konusunda büyük adımlar attı. Bu arada, ABD merkezli markalar Çin'deki alıcılar arasında popülerliğini kaybediyor.

BYD araçlarının büyük çoğunluğunu Çin'de satıyor.

Insider'in haberine göre Tesla, geçtiğimiz yılın büyük bir bölümünde elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini, rakiplerinin artması ve müşterilerin daha fazla seçeneğe sahip olması nedeniyle kaybediyor. Bu durum ABD ve Çin'de Tesla'nın kârını azaltan bir dizi fiyat indirimine yol açtı.

Elektrikli araç üreticisi için çalkantılı bir yıl olmasına rağmen Tesla, Musk'ın yıl için 1,8 milyon araç teslimatı hedefini tutturmayı başardı.