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Tesla'yı geride bıraktı: Togg, ilk yılında kaç adet araç sattı?

Togg'un satışları 2023 yılı genelinde 19 bin 583 adet satışla Tesla'yı geride bıraktı.

05 Ocak 2024 | 11:04
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Tesla'yı geride bıraktı: Togg, ilk yılında kaç adet araç sattı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl yüzde 57,4 arttı ve 1 milyon 232 bin 635 adetle rekora ulaştı.

Elektrikli otomobil satışları ise 72 bin 179 adetle yüzde 7,5 paya ulaştı.

Togg, Tesla'yı solladı 

Markaların satış rakamlarına bakıldığında Togg, aralık ayında 6 bin 11 adet araç sattı. 

 Satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.

Böylece Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

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