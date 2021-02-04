Tofaş geçen yıl 250 bin 630 adetlik üretim ve 118 bin adetlik ihracat gerçekleştirirken şirketin gelirleri 23 milyar 557 milyon TL’ye çıktı. Marka 2020’de 10,8 milyar TL ihracat geliri elde ederken şirketin net karı yüzde 20,4 artışla 1 milyar 784 milyon TL’ye çıktı.

Tofaş, 2020 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Bursa’daki fabrikasında Fiat Egea, Doblo ve Fiorino modellerini üreten Tofaş, geçtiğimiz yıl 250 bin 630 adetlik üretim ve 118 bin adetlik ihracat gerçekleştirdi.

Marka 2020 yılında, sektörün toplam üretiminin yüzde 19,3’ünü, ihracatının yüzde 12,8’ini gerçekleştirdi.

Tofaş, 10,8 milyar TL ihracat geliri elde ederken, şirketin gelirleri geçtiğimiz yıla oranla yüzde 24,7’lik artışla 23 milyar 557 milyon TL, net karı ise yüzde 20,4’lük artışla 1 milyar 784 milyon TL olarak gerçekleşti.

Temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla 141 bin 976 adet satış gerçekleştirerek, toplam pazar payını yüzde 18,4’e yükseltti. Tofaş, aynı zamanda yüzde 93’lük pay ile iç pazarda yerli üretimden en fazla araç satışı yapan firma oldu.

Egea “Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” unvanını korudu

2020 yılında Fiat markası toplam satışlardaki liderliğini korudu. Markanın satış hacmi geçen yıla göre yüzde 80 artışla, 137 bin 325 adet gerçekleşirken pazar payı yüzde 17,8’e yükseldi.

Fiat Egea’nın Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde tipleri kendi segmentlerinin lideri oldular. Egea model ailesi, lansmanından bu yana gerçekleşen 274 bin adedin üzerindeki satışla “Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” unvanını korudu.

Hafif ticari araç segmentinde ise Fiat Professional’ın pazar payı yüzde 27,6’ya ulaşırken, Doblo ve Fiorino modelleri kendi segmentlerindeki güçlü pozisyonlarını sürdürdü.

Jeep geçen yıla oranla satışlarını ikiye katlarken, Alfa Romeo, Ferrari ve Maserati markaları ise pazardaki satış hacimlerini korudu.

“Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettik”

Tofaş Üst yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, geçen sene yapısal ve ürün yenilikleri kapsamına 108 milyon avroluk yatırım gerçekleştirmiş olmanın yanında, ürün geliştirme yetkinlerinin artırılması amacıyla Tofaş Ar-Ge merkezine 10 milyon avroluk yeni test ekipmanları yatırımı yapıldığını kaydetti.

Eroldu, Tofaş Ar-Ge Merkezi’nin; 2020 yılı içerisinde Egea model ailesinin yenilenme faaliyetlerini tamamlarken, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Ar-Ge projelerine de destek vererek, mühendislik ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamasında, ekonomik katma değerin yanında; salgında müşterilerin sağlığını korumaya ve mobilite ihtiyaçlarını kesintisiz devam ettirmelerine yönelik pek çok uygulamayı devreye aldıklarını belirten Eroldu, şunları kaydetti:

“Satış sonrası hizmetler kapsamında müşterilerimizin araçlarını istedikleri adresten teslim alıp yine adrese teslim uygulamalarımızı başlattık. Tüm araç parkımıza yönelik ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sağladık. Garantisi biten araçların garantisini uzattık. Tüm bayilerimizde devrede olan ‘Görüntülü Görüşme’ hizmetimizin pandemide kullanımı ve yaygınlığı arttı. Ayrıca, Türkiye’nin ilk uzaktan bağlanabilirlik teknolojisiyle araç ve sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının yeni sürümlerini devreye aldık. Bu kapsamdaki yeniliklerimizden biri olan ‘Connect Kasko’, bağlantılı araç teknolojisiyle kaskoda akıllı fiyatlandırmanın Türkiye’deki ilk örneği oldu. Tüm müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettik.”

“Performansımızı artırmaya odaklanacağız”

Eroldu, 2021 yılı beklentilerine ilişkin, Türkiye toplam pazarının 700-750 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini ifade etti.

2020 gibi zorlu bir yılda Tofaş’ın gösterdiği başarıyı 2021 yılına da taşıyacaklarını ifade eden Eroldu “FCA ve PSA gruplarının birleşmesiyle doğan ve her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olduğu ‘Stellantis’ ile yaratılan sinerjiyle gücümüzü ve performansımızı artırmaya odaklanacağız. Teknoloji ve ürün geliştirme yatırımlarımıza devam ederek ülkemiz için üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.