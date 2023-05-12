Togg'dan 'hisse' dolandırıcılığı uyarısı

Togg yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile karşı karşıya. Teslimatları başlayan yerli elektrikli otomobil markası bu kez 'hisse senedi yatırımı' ve 'Togg'a ulaşma vaadi' dolandırıcılarıyla mücadele ediyor.

"RESMİ KAYNAKLAR DIŞINA İTİBAR ETMEYİN"

Sipariş döneminde de dolandırıcılık yöntemlerine karşı açıklamalar yapan Togg, Twitter hesabı üzerinden 'dolandırıcılara itibar etmeyin' mesajı yayınladı.

Açıklamada, "'Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın' başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlar çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır. Bu tür paylaşımlar dolandırıcılık amaçlı olup kullanıcılarımızn resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.