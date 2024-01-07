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Togg'dan sürpriz video: Yeni model mi geliyor?

Tüketici elektroniği fuarı CES 2024 öncesi (9-12 Aralık Las Vegas) Togg'un sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşıldı. Videoda bir aracın silüeti görünüyor. Videonun yeni modele ait olabileceği iddia ediliyor.

07 Ocak 2024 | 18:40
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Togg'dan sürpriz video: Yeni model mi geliyor?

Togg'un sosyal medya hesabından yeni modelin ilk görüntülerine ait olabileceği düşünülen bir video paylaşıldı. Paylaşımda T10<?> ifadesi yer aldı. Videodaki aracın daha önce açıklanan sedan modele ait olabileceği belirtiliyor. Ancak Togg, konuyla ilgili paylaşım haricinde daha fazla bir açıklama yapmadı. Togg bir süre önce "Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı, teknoloji dünyasının buluşma noktası #CES2024 için hazırız" paylaşımında bulunmuştu. Togg'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada T10X modeli için 2024 yılı sipariş döneminin başladığı duyurulmuştu.

 


 

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