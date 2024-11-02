Togg T10X 1.5 güncellemesi ve ADAS yüklemesi takvimi

Togg, yazılım güncellemeleriyle T10X’in özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. T10X’te, güncellenen yeni yazılım 1.5 ve ADAS dönüşümüyle birlikte kullanıcıların mobilite deneyimini artıracak pek çok özellik devreye giriyor. Bu işlemler için özel olarak hazırlanan temas noktalarında gerçekleştirilecek yazılım yükleme ve dönüşümle birlikte, kullanıcıların V1 ve V2 cihazlarında; trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 özellik kullanılmaya başlanacak. 1 Eylül 2024 öncesinde kullanıcılarıyla buluşan V2 cihazlara ise bu 7 özelliğe ek olarak, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı özellikleri de standart ve ücretsiz olarak yüklenecek.

GÜNCELLEME HAKKINDA

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, T10X kullanıcılarının güncellemeler sayesinde sürekli yenilenen ve yeni kalan cihazlar kullanmalarını hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın sesine kulak veren, sıkça sunduğumuz güncellemelerle yollardaki cihazlarımızı da sürekli yeni tutan bir markayız. Bu ilkemize bağlı olarak bir süredir heyecanla beklenen yeni 1.5 yazılımı ve buna bağlı olarak 1 Eylül 2024 tarihinden önce yola çıkan T10X’lerin ileri sürüş destek sistemlerinin cihazlara yüklenmesi ve temas noktalarında gerçekleştirilecek donanım yenilenmesi takvimini oluşturup, kullanıcılarımızın bilgisine sunduk. 1 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe giren GSR II regülasyonu kapsamında yapılan en önemli değişikliklerden biri siber güvenlik protokolünün hayata geçmesi oldu. Değişen siber güvenlik standardı nedeniyle bu tarihten sonra üretilen cihazlarımızdaki kameralarımızın yeni standartlara uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Bu konuda geliştirmeleri tamamlayarak zamanında devreye aldık ve bu tarihten sonra teslim ettiğimiz cihazlarda kullanıcılarımıza sunduk. Aynı standartları ve deneyimi GSR II regülasyonu öncesinde teslim ettiğimiz cihazlara da sağlamayı bir sorumluluk olarak benimsedik. Donanım yenilemesi gerektiren temas noktası randevularını da bu sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla planladık. ADAS özelliklerinin, cihazları 1 Eylül 2024 öncesinde teslim edilen kullanıcılarımızla buluşması da bu hassasiyetimizden ötürü zaman aldı. Bu sayede regülasyonun değişmesi hiçbir T10X kullanıcısını mağdur etmedi.

Bir otomobilden fazlası için çıktığımız yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüz ve hızımızla hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.”

Süreç 4 Kasım’dan itibaren başlıyor

Açıklamaya göre “Akıllı cihazım’ kaydı olan T10X kullanıcıları, bulundukları coğrafi bölge, cihazlarını teslim alma sıraları ve cihazların güncellik durumuna göre 4 Kasım tarihinden itibaren Trumore’dan gönderilecek bildirimi takiben Togg Care tarafından aranmaya başlanacak. Kullanıcıların 2 Aralık tarihinden başlayacak şekilde randevuları oluşturulacak ve temas noktalarına yönlendirmeleri yapılacak. ADAS yüklemeleri, İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya’da bu işlemler için özel olarak hazırlanan temas noktalarında yapılacak. Bu noktalarda kullanıcılara bu işlemler için görevlendirilen uzman ekipler hizmet sunacak. ADAS fonksiyonlarının yüklemesi ve kalibrasyonu aynı gün içerisinde gerçekleşecek. Uygulamanın 1 Eylül 2024 tarihinden önce teslimatı yapılan tüm T10X’lere yüklenmesi yaklaşık 7 ila 10 ay gibi bir sürede tamamlanacak.

“Medya” arayüzü yenilendi, dijital anahtar paylaşma aktif oldu

Açıklamaya göre yenilenmiş bir medya arayüzü de sunan yeni 1.5 yazılımı, T10X’in ekran dokunma hassasiyetini üç kademeli şekilde değiştirme imkânı veriyor. 1.5 yazılımıyla birlikte gelen yeni özelliklerden bir diğeri de gösterge ekranında akıllı cihazın şarj durumuna göre yapılabilecek maksimum geri kazanımın dinamik bir biçimde gösterilmesi olacak. Diğer yandan 1.5 yazılımıyla “akıllı cihazım” uygulamasını kuran ve güncelleyen kullanıcılar dijital anahtar ve dijital anahtarlarını paylaşma özelliklerini de kullanmaya başlayabilecek.

Sesli komutlarla sürüş deneyimi

Yeni 1.5 yazılımıyla kullanıcılar performans iyileştirmelerinin yanı sıra, yeni dijital asistan komutları, profil atamasına göre bluetooth tercih öncelikleri ve sürücü ekranına yön bilgisi olarak yansıyacak navigasyon yönlendirmeleriyle daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilecek. Kullanıcılar, ayrıca sesli komutlarla ortalama hızlarını, lastik basınçlarını ya da menzillerini öğrenebilecek, ses yüksekliğini kontrol edebilecek, T10X ile senkronize edilen telefon rehberini de sesli komut yardımıyla çalıştırıp arama yapabilecek.