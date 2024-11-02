ARA
DOLAR
34,33
0,21%
DOLAR
EURO
37,25
-0,40%
EURO
GRAM ALTIN
3020,36
-0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
8885,00
0,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çinli marka bu kez JAECOO 5'i tanıttı

İlk kentsel off-road SUV modeli JAECOO 7 ile Türkiye pazarına giriş yapan Çinli JAECOO, yeni nesil şehirli genç kullanıcıları hedefleyen JAECOO 5’i resmi olarak tanıttı.

02 Kasım 2024 | 10:38
Son Güncellenme: 02 Kasım 2024 | 10:56
Çinli marka bu kez JAECOO 5'i tanıttı

Markanın açıklamasına göre yeni JAECOO 5, 'İnsan-Evcil Hayvan Dostu Seyahat' konseptine hitap ediyor. Markanın açıklamasının detayları ve modelin fotoğrafları:
 

1 JAECOO 5

JAECOO 5 Açıklamaya göre yeni model, evcil hayvanlara konforlu ve sağlıklı bir ortam yaratmak amacıyla özel olarak tasarlanan uzatılmış koltuklarla geliyor. Aracın klima filtresi, filtreleme özellikleriyle evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde engellemeyi ve otomobilin içindeki havayı yenileyerek temiz kalmasını hedefliyor.

2 JAECOO 5

JAECOO 5 Model, gerçek zamanlı ihtiyaçlara göre kabin sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan akıllı bir iklim kontrol sistemi ile donatılmış. Model, bakterilerin büyümesini etkili bir şekilde engelleyen antibakteriyel bir ünite de vadediyor. Modele binme basamakları gibi evcil hayvan aksesuarları ve çevre dostu ürünler eklenmiş.

3 JAECOO 5

JAECOO 5 Panoramik cam tavan 1,45 metrekare.

4 JAECOO 5

JAECOO 5 Akıllı navigasyon, eğlence ve diğer unsurları bir araya getirirken model 13,2 inç entegre eğimli geniş ekrana sahip.
İlgili Haberler
Çinli otomobil devi yeni ürün ailesini tanıttı
Çinli otomobil devi yeni ürün ailesini tanıttı
Yeni bir Çinli: Türkiye macerası bugün başladı, satış fiyatı açıklandı
Yeni bir Çinli: Türkiye macerası bugün başladı, satış fiyatı açıklandı
0
  • ALTIN GRAM - TL 3020,36 -0,05%
  • ALTIN ONS 2736,6 -0,27%
  • BIST 100 8885 0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,966 0,619%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39618 0,20023%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98 0,8077%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3286 0,214%
  • EURO/DOLAR 1,0834 -0,4608%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2459 -0,3976%
  • STERLIN/DOLAR 1,2927 0,21824%
Borsa Haberleri
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL