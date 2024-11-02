Çinli marka bu kez JAECOO 5'i tanıttı

Markanın açıklamasına göre yeni JAECOO 5, 'İnsan-Evcil Hayvan Dostu Seyahat' konseptine hitap ediyor. Markanın açıklamasının detayları ve modelin fotoğrafları:



1 JAECOO 5 Açıklamaya göre yeni model, evcil hayvanlara konforlu ve sağlıklı bir ortam yaratmak amacıyla özel olarak tasarlanan uzatılmış koltuklarla geliyor. Aracın klima filtresi, filtreleme özellikleriyle evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde engellemeyi ve otomobilin içindeki havayı yenileyerek temiz kalmasını hedefliyor.

2 JAECOO 5 Model, gerçek zamanlı ihtiyaçlara göre kabin sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan akıllı bir iklim kontrol sistemi ile donatılmış. Model, bakterilerin büyümesini etkili bir şekilde engelleyen antibakteriyel bir ünite de vadediyor. Modele binme basamakları gibi evcil hayvan aksesuarları ve çevre dostu ürünler eklenmiş.

3 JAECOO 5 Panoramik cam tavan 1,45 metrekare.