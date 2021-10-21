Toyota, şehirler için tasarlanan tamamen yeni A segmentindeki crossover modeline ‘Aygo X‘ ismini verdi.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, ‘Aygo X’; ‘X’ harfiyle genişleyen SUV ürün gamına gönderme yapıyor. Aynı zamanda 2014’te tanıtılan ikinci nesil Aygo ile birlikte modelin imzası haline gelen ‘X’ harfi, bu modelde de devam ettiriliyor. Toyota’nın TNGA GA-B platformu üzerine yapılan ‘Aygo X’, ilk kez kasım ayında gösterilecek.

Toyota Avrupa’nın AR-GE merkezinde geliştirilen araç, Avrupa’da tasarlanan ve üretilen bir model olarak öne çıkıyor. Yeni Yaris ve Yaris Cross’ta kullanılan GA-B platformuna sahip olacak ‘Aygo X’in üretimi Toyota’nın Çekya’daki Kolin fabrikasında gerçekleştirilecek.