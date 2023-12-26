Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip 10 il

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin 81 ili şarj istasyonları ile donatıldı.

Türkiye genelinde 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor.

Elektrikli araçlar enerji maliyeti açısından benzin ve mazot ile çalışan araçlara kıyasla yakıt tasarrufu sağlıyor.

Ülkelerin uzun vadede enerjide dışa bağımlılığını azaltmada önemli rol oynaması beklenen elektrikli araçlar aynı zamanda çevre dostu olarak da biliniyor.

Elektrikli araçlarda yakıt tasarrufu ve çevreye duyarlılık unsurlarının yanı sıra düşük bakım maliyeti, konforlu ve sessiz sürüş, son teknolojik donanımlara sahip olması ve otonom sürüş gibi özellikler ön plana çıkıyor.

Elektrikli araç şarj istasyonu sayısının Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla bu araçlara olan talebin de artacağı öngörülüyor.

Yeşil şarj istasyonları yaygınlaşacak

Türkiye'de elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bir kısmını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış hızı da dikkate alındığında yeşil şarj istasyonlarının sayısında artış öngörülüyor.

En fazla soket İstanbul, Ankara ve Antalya'da

Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu 1308 ile İstanbul'da bulunuyor, İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip ediyor.

İstanbul'daki istasyonlarda 3 bin 316, Ankara'dakilerde 1249 ve Antalya'dakilerde ise 833 soket bulunuyor.

Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle;

İller İstasyon Sayısı Toplam Soket Sayısı AC Soket Sayısı DC Soket Sayısı İstanbul 1308 3316 2564 752 Ankara 542 1249 917 332 Antalya 422 833 621 212 İzmir 295 550 384 166 Bursa 267 583 441 142 Muğla 239 445 339 106 Konya 184 351 238 113 Kayseri 135 318 228 90 Kocaeli 114 291 184 107 Balıkesir 107 224 138 86



